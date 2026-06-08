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Večeras je došlo do težeg sudara na uglu Cara Dušana i Novogradske u Zemunu. 

Kako se vidi na fotografiji Instagram stranice "192_rs" pričinjena šteta na jednom od vozila je ogromna, ali trenutno stanje učesnika nije poznato. 

Obustavljen je saobraćaj za gradske autobuse. 

Uviđajem će biti poznato više detalja. 

Kurir.rs

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