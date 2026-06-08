Na jednom vozilu pričinjena je ogromna šteta, dok stanje učesnika za sada nije poznato. Zbog nesreće obustavljen je saobraćaj za gradske autobuse, a više detalja biće poznato nakon uviđaja
Sudar
STRAVIČAN SUDAR U ZEMUNU! Automobil smrskan nakon silovitog udara, saobraćaj u prekidu (FOTO)
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Večeras je došlo do težeg sudara na uglu Cara Dušana i Novogradske u Zemunu.
Kako se vidi na fotografiji Instagram stranice "192_rs" pričinjena šteta na jednom od vozila je ogromna, ali trenutno stanje učesnika nije poznato.
Obustavljen je saobraćaj za gradske autobuse.
Uviđajem će biti poznato više detalja.
Kurir.rs
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