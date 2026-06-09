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Državljanka Srbije poginula je u nedelju tokom planinarenja na Prokletijama kod Gusinja. To je crnogorskim medijima potvrđeno iz policije u Beranama.

Ranije tokom tog dana Gorska služba spasavanja Crne Gore saopštila je da su njihovi pripadnici zajedno sa Avio-helikopterskom jedinicom MUP-a krenuli u akciju u reonu Zastana na Prokletijama.

Koje su najnovije informacije i šta savetuju spasioci, šta je ključno kada je bezbednost na planinama u pitanju, za emisiju "Redakcija", govorio je Aleksa Gluščević, spasilac Gorske službe spasavanja.

- Pre svega, važno je realno proceniti sopstvene kapacitete. Planinarenje ne bi trebalo započinjati najzahtevnijim stazama. Potrebno je krenuti od lakših ruta i vrhova, a zatim postepeno napredovati ka težim usponima. Na taj način grade se fizička spremnost, iskustvo i sigurnost, što značajno smanjuje mogućnost nezgoda - rekao je Gluščević.

Aleksa Gluščević, spasilac Gorske službe spasavanja Foto: Kurir Televizija

Iskustvo koje može napraviti razliku

Kako ističe, prisustvo stručnog vodiča može biti od velike pomoći tokom planinarenja, posebno na zahtevnijim i manje poznatim terenima.

- Od velikog je značaja imati iskusnog i licenciranog vodiča, posebno kada je reč o udaljenijim i zahtevnijim delovima planine. Iskusni vodiči dobro poznaju teren, stanje staza i specifičnosti lokalne mikroklime. Zahvaljujući tom znanju mogu da prepoznaju potencijalne opasnosti i na vreme reaguju na promene vremenskih uslova - kaže on.

Dalje naglašava da su pored praćenja vremenske prognoze i uslova na stazi dobra koncentracija i adekvatna priprema važni faktori za bezbedan boravak u planini.

- Dakle, vremenska prognoza je jedan od ključnih faktora. Pre svakog uspona potrebno je pratiti vremensku prognozu, ali i proveriti stanje na terenu. Važno je znati da li su se otopili sneg i led, da li postoje odroni ili nestabilne stene, jer sve to može uticati na bezbednost planinara. Takođe, sam odmor može uticati na tok planinarenja. Na planinu treba krenuti odmoran, naspavan i potpuno koncentrisan. Dobra fizička i mentalna priprema podjednako su važne, jer umor može dovesti do loših procena i povećati rizik od povreda.

Foto: Facebook/GSS Crne Gore

- Dobra planinarska oprema podrazumeva ono što je provereno i prilagođeno konkretnom planinaru i uslovima na terenu. Iskustvo se stiče postepeno, kroz lakše ture, tokom kojih svako može da utvrdi koja obuća, odeća i dodatna oprema mu najviše odgovaraju. Kako se prelazi na zahtevnije staze, raste i potreba za kvalitetnijom i specijalizovanijom opremom koja može da obezbedi veću sigurnost i udobnost tokom uspona - za emisiju "Redakcija", objasnio je Gluščević.

02:08 DRŽAVLJANKA SRBIJE POGINULA TOKOM PLANINARENJA NA PROKLETIJAMA! Stručnjak upozorio koja greška na terenu može biti presudna - OVO je ključno za bezbednost Izvor: Kurir televizija

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