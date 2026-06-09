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Putnici su vožnju rezervisali preko aplikacije BlaBlaCar, oslanjajući se na visoke ocene i veliki broj pozitivnih preporuka, medjutim u tokom putovanja primetili su niz neuobičajenih situacija, uključujući dolazak vozila koje nije odgovaralo onome prijavljenom u aplikaciji, kao i zaustavljanje na izolovanoj lokaciji gde se vozačica sastala sa nepoznatom osobom.

Kako je navedeno, situacija je eskalirala prilikom granične kontrole, kada je, prema tvrdnjama putnika, u vozilu pronađena određena količina kokaina, nakon čega su usledile provere i otvorena pitanja odgovornosti svih učesnika u vožnji, kao i bezbednosti korisnika platformi za deljenje prevoza. O daljim detaljima govorili su u emisiji "Redakcija" za Kurir televiziju advokat Marko Slijepčević, i Dejan Milutinović iz Strukovnog udruženja sektora bezbednosti.

"Svaki sledeći put možete biti predmet sumnje i bez dosijea"

Dejan Milutinović iz Strukovnog udruženja sektora bezbednosti istakao je da je problem, između ostalog, i u nedovoljnoj svesti o tome šta je prihvatljivo, a šta ne, kao i u promeni društvenih obrazaca u vezi sa upotrebom narkotika. On je objasnio da se granice u percepciji droga pomeraju, što utiče i na njihovu rasprostranjenost.

Dejan Milutinović, Strukovno udruženje sektora bezbednosti Foto: Kurir Televizija

- Da imamo svest i da znamo šta je šta, šta je poželjno, šta nije poželjno, šta može da nas ugrozi, šta ne može da nas ugrozi. Generalno, i kriminalne strukture, ne samo pojedinci koji su uživaoci narkotika ili rekreativci, koji uzimaju povremeno neke narkotike, koji su bili, uzgred rečeno, rezervisani za neku elitu. Sada je to, zbog tolike rasprostranjenosti kokaina, postalo jedna usputna rekreacija velike mase ljudi, od klinaca do starijih ljudi koji su maltene u poznim godinama. Negde se izgubilo i previše je toga - rekao je Milutinović.

On je dalje naveo da smatra da je kaznena politika u određenim slučajevima preblaga i da to može da utiče na ponašanje pojedinaca u praksi. Kako je objasnio, i raniji kontakt sa zakonom može ostaviti posledice na buduće postupanje policije.

- Ta neka kaznena politika možda je preblaga. Ono što bih dodao za nauk drugima koji ovo gledaju jeste da, iako možda nešto nije kažnjivo ili je brisano iz evidencije, svaki sledeći put kada vas policija legitimiše, uvek ćete imati akcenat na legitimisanje, pretresanje i pregledanje. Bićete predmet sumnje. Nećete moći da krivite policajca što vas detaljno kontroliše. U praksi se često dolazi do toga da se radi i detaljan pretres zbog sumnje da se možda bavite ili prenosite narkotike - dodao je Milutinović, naglašavajući da se i sama ranija upotreba droga može posmatrati kao faktor rizika u daljoj policijskoj proceni.

"Svaki sledeći prelazak granice može značiti novu kontrolu i sumnju"

Govoreći o kontroli i posledicama prekršaja vezanih za narkotike na granici, advokat Marko Slijepčević je naveo da elektronski sistemi i evidencije mogu dugoročno uticati na to kako se osobe tretiraju prilikom prelaska granice i policijskih provera.

- Dakle, pre svega, izlažete sebe konstantnoj kontroli i sumnji za života, ali to su sad elektronski sistemi koji se lako vode. Oni će njima stalno izlaziti kao potencijalni izvršilac krivičnog dela na svim graničnim prelazima u Hrvatskoj. Što znači da svaki put možete biti predmet kontrole - rekao je Slijepčević.

On je objasnio da se osobe koje imaju problem sa narkoticima, bilo za ličnu upotrebu ili za prodaju, mogu češće nalaziti pod policijskim proverama.

Marko Slijepčević, advokat Foto: Kurir Televizija

- Ono što ja govorim i klijentima jeste da kada vi imate problem sa narkoticima, bilo da je za ličnu upotrebu, bilo da je za prodaju, gradska i opštinska policija vas ima na listi. Kad god nemaju šta da rade, ili imaju viška vremena, ili vas vide, oni mogu da vam priđu i da rade pretres, upravo s ciljem da vam ponovo pronađu -dodao je on.

Slijepčević je dalje naveo da kaznena politika zavisi od učestalosti prekršaja i da se sankcije postepeno pooštravaju.

- Tako da mladi ljudi trebaju da znaju da, u zavisnosti od stanja kaznene evidencije, zavisi i kazna. Vi prvi put možete da prođete i sa uplatom u humanitarne svrhe. Drugi put ćete najverovatnije dobiti uslovnu osudu. Treći put ćete dobiti manji zatvor koji može i u kućnim uslovima da se izvrši. A već sledeći put vi idete u zatvor, u efektivu - rekao je Slijepčević.

Na kraju je istakao da je cilj sistema prevencija i odvraćanje od ponavljanja krivičnih dela. - Ako ste toliko nevešti da vas četiri puta hapse zbog iste stvari, jasno je da je cilj sistema da on utiče da se to ne koristi - zaključio je Slijepčević.

02:17 "Kada vas policija legitimiše, uvek ćete imati akcenat na legitimisanje, pretresanje i pregledanje. Bićete predmet sumnje. Nećete moći da krivite policajca što vas detaljno kontroliše." objasnio je Dejan Milutinović Izvor: Kurir televizija

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