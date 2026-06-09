Slušaj vest

Više od dve godine nakon nestanka dvogodišnje Danke Ilić u Banjskom Polju, suđenje za njeno ubistvo još uvek nije počelo, dok slučaj ponovo dobija važan pravni epilog. Optužnica protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, koji se terete za teško ubistvo u saizvršilaštvu, potvrđena je, a tužilaštvo je za obojicu predložilo kazne doživotnog zatvora.

Istovremeno, Viši sud u Negotinu obustavio je postupak protiv Radoslava Dragijevića, oca Dejana Dragijevića, ocenivši da je deo optužnice koji se na njega odnosi protivrečan i pravno neodrživ. Na ovu odluku tužilaštvo je uložilo žalbu, pa će konačnu reč ponovo dati Apelacioni sud u Nišu.

Šta žalba može da promeni, da li izdvajanje Radoslava Dragijevića ruši deo priče o navodnom premeštanju tela i sa kakvim će dokazima tužilaštvo ući u jedno od najiščekivanijih suđenja u Srbiji, za emisiju "Redakcija", otkrio je Stefan Ćorda, advokat Radoslava Dragijevića.

- Optužnica protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića je potvrđena i oni se terete za teško ubistvo u saizvršilaštvu, uz predlog tužilaštva za kazne doživotnog zatvora. Međutim, Viši sud u Negotinu je obustavio postupak protiv Radoslava Dragijevića, ocenivši da je deo optužnice koji se na njega odnosi pravno neodrživ i protivrečan, dok Apelacioni sud u Nišu ima ključnu ulogu u daljem odlučivanju - rekao je Ćorda.

Stefan Ćorda, advokat Radoslava Dragijevića Foto: Kurir Televizija

Sporno tumačenje zakonskih odredbi

Kako Ćorda ocenjuje, zakonske norme u ovom delu jasno ograničavaju mogućnost krivičnog gonjenja, zbog čega smatra da će tužilaštvo morati da preispita i eventualno izmeni svoj pravni pristup.

- Po mom tumačenju zakona, krvni srodnik ne može biti krivično gonjen za pomaganje nakon izvršenja krivičnog dela, što u ovom slučaju znači da postupak u tom delu ne može opstati. Zbog toga smatram da je pravna situacija bila pogrešno postavljena od početka. Čak i ako tužilaštvo, s druge strane, tvrdi da je pomaganje moglo biti usmereno i na drugog osumnjičenog, zakon u ovom delu eksplicitno isključuje krivično gonjenje. Ne ulazi se u procenu namere ako je gonjenje zakonom zabranjeno. Zbog toga smatram da je tužilaštvo u ovom delu u ozbiljnom pravnom problemu i da će morati da menja optužnicu - kaže on.

S obzirom na to da su obojica optuženih i dalje u pritvoru, a glavni pretres još nije počeo, na pitanje da li se time narušava pravo na suđenje u razumnom roku, odgovorio je:

- Osuda bez tela i bez direktnih materijalnih dokaza je izuzetno teška. Postoje slučajevi gde se presude donose na osnovu jakih posrednih dokaza, ali ovde, prema onome što je javno poznato, nema direktnih materijalnih tragova. Optužnica može da opstane, ali dokazivanje krivice van svake razumne sumnje je ozbiljan izazov. Neosporno je da je pritvor već dugo trajao. Formalno, postupak može da ide dalje, ali postoji problem jer deo optužnice još nije pravosnažno razrešen. Zbog toga je sada ključno šta će odlučiti Apelacioni sud u Nišu, jer će ta odluka odrediti dalji tok i eventualni početak suđenja - za emisiju "Redakcija", zaključio je Ćorda.

07:47 BEZ TELA I DIREKTNIH MATERIJALNIH DOKAZA OSUĐUJUĆA PRESUDA JE IZUZETNO TEŠKA! Advokat o slučaju ubistva Danke Ilić (2): "Optužnica će morati da bude promenjena" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs