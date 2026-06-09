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Mladić (21) pronađen je rano jutros mrtav na trotoraru u Severnom bulevaru, nedaleko od Novog groblja u Beogradu!

- Jutros oko 5.50 sati policiji su građani prijavili da na trotoaru leži muškarac, oko kog su vidljivi tragovi krvi. Kako su rekli, odmah je bilo jasno da ne daje znake života - kaže naš izvor i dodaje da su policija i Hitna pomoć odmah izašli na lice mesta.

- Nažalost, lekari iz Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt mladića. Telo je upućeno na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije - dodaje naš sagovornik.

Prema rečima našeg izvora, sve ukazuje na to da je ovde reč o samoubistvu.

- Iako je mladić imao prerezan vrat, a prizor na Severnom bulevaru bnio izuzetno uznemirujuć, istraga je pokazala da on nije žrtva zločina, već da je smrtonosne povrede naneo sam sebi - kaže nam izvor.

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Svi pozivi su anonimni i besplatni.