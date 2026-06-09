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Velika Morava je u jednom danu odnela čak tri dečja života, ostavljajući za sobom tugu i bol koji su zavladali mestima duž njene obale. Najpre je vest o utapanju četrnaestogodišnje devojčice u Donjoj Livadici kod Velike Plane potresla meštane ovog naselja.

Stradala devojčica kod Velike Plane Foto: Privatna arhiva

Dok su porodica, prijatelji i komšije još pokušavali da prihvate strašnu istinu, usledila je ubrzo nova tragedija, kod Stalaća su se utopila i dvojica dečaka.

Meštani Donje Livadice kažu da su van sebe od tuge i da ne pamte da je jedan dan doneo toliko bola.

- Ovo je strašno. Celo selo plače. Prvo smo saznali za devojčicu, a onda stigla vest da su stradala i dva dečaka kod Stalaća. Kao da je neka crna senka pala na Moravu. Ne pamtim ovakav dan - kaže jedan meštanin.

Njegova komšinica navodi da su svi u šoku zbog sudbine devojčice.

- Bila je dobro dete, mirna i povučena. Svi znamo kroz šta je prolazila. Ostala je bez oca, živela je teško sa majkom i sada se desi ovakva tragedija. Srce da prepukne - priča ona.

Stariji meštani upozoravaju da je Morava oduvek bila nepredvidiva i opasna.

- Godinama slušamo priče o viru, dubinama i jakim strujama. Ali kada stradaju deca, to je nešto što ne može da se opiše. Svi smo van sebe. Troje dece u jednom danu, to je tragedija koja će dugo ostati u sećanju ovog kraja - kaže jedan od sagovornika.

Dvojica dečaka stradalih kod Stalaća Foto: Privatna arhiva

Prema prvim informacijama, dve devojčice su juče šetale pored reke, nakon čega su odlučile da uđu u vodu i okupaju se. Jedna je uspela da izađe iz reke, dok je druga nestala pod površinom.

Na lice mesta odmah su upućene nadležne službe, a u potragu su se uključili ronioci Žandarmerije. Nakon višesatne potrage pronađeno je telo devojčice.

- Dve drugarice su ušle da se kupaju i obe ih je povukla struja. Jedna je uspela da se dočepa obale, ali druga nije. Drugarica je pozvala odmah svoju majku, a žena pomoć. Nažalost, za devojčicu je već bilo kasno - pričaju očajni meštani sela kod Velike Plane.

Meštani kažu da je tragedija dodatno pogodila selo jer je reč o detetu koje je već pretrpelo veliki životni gubitak nakon smrti oca.

- Ne postoje reči utehe za njenu majku. Celo selo je uz nju. Ovo je tuga koja je pogodila svakoga od nas - kaže komšija porodice.