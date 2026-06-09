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Članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Grudaš” koje je nedavno osnovano sprečili su da se požar, koji je izbio u porodičnoj kući u selu Studenac kod Žitorađe, proširi na susednu kuću i krov kuće koja je gorela. Oni su, kako kaže vlasnik objekta koji je goreo, Boban Jovanović, stigli za pet minuta, te uspeli da drže vatru pod kontrolom dok nisu stigli vatrogasci iz Prokuplja.

- Zaista su se poneli kao pravi profesionalci. U roku od pet minuta su bili kod nas i sprečavali vatru da pređe na bratovljevu kuću i naš krov. Koristim priliku da im se zahvalim na pomoći - kazao nam je Jovanović kojem je izgoreo čitav donji sprat kuće, kao i deo gornjeg.

1/5 Vidi galeriju Požar u kući kod Žitorađe Foto: Ustupljene fotografije/Privatna arhiva

Uzrok požara za sada nije tačno utvrđe, ali se pretpostavlja da je u pitanju električna instalacija, a vatra je krenula od zamrzivača. U tom mometu u kući je bilo šest odraslih osoba i troje dece.

- Požar je krenuo sa donjeg sprata gde mi žive roditelji, pa se proširio i gore na spratu gde sam ja sa suprugom i decom. Brat sa njegovom porodicom živi u kući pored, one su slepljene i samo zahvaljujući intervenciji DVD požar nije zahvatio i njegov dom - objašnjava Jovanović.

On je, kada je izbio požar, pošto je pozvao vatrogasce, poslao poruku u grupi koju koriste članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Grudaš”, čiji je i on član i odmah je usledila reakcija.

Članovi ovog prvog dobrovoljnog vatrogasno društva u Toplici, njih 19 su nedavno prošli obuku i položili stručni ispit za pripadnike dobrovoljne vatrogasne jedinice. Dobrovoljci su sami platili lekarske preglede, obuku i polaganje ispita. Od opštine Žitorađa kojoj po teritoriji pripadaju su tražili pomoć, ali je za sada nisu dobili. Još uvek nisu registrovani u APR jer je za tu registraciju neophodno da imaju potrebnu propisanu opremu, odnosno vozilo, odela, opremu za gašenje požara.