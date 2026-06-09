DETE (9) POVREĐENO U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI KOD TC KARABURMA: Teška nesreća na Mirijevskom bulevaru!
Devetogodišnje dete povređeno je sinoć u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Mirijevskom bulevaru, u blizini Tržnog centra Karaburma u Beogradu.
Prema informacijama do kojih je došao Kurir, dete je oborio automobil pod za sada neutvrđenim okolnostima.
- Dete je zadobilo povredu noge, odnosno potkolenice. Na lice mesta brzo je stigla ekipa Hitne pomoći koja je ukazala prvu pomoć povređenom detetu - kaže izvor Kurira upoznat sa slučajem.
Kako saznajemo, nakon zbrinjavanja na mestu nesreće, dete je prevezeno u Univerzitetsku dečju kliniku Tiršova radi dalje dijagnostike i lečenja.
- Srećom, dete je bilo svesno nakon nezgode, ali je zbog povrede noge odlučeno da bude transportovano u Tiršovu na dodatne preglede - navodi sagovornik.
Policija je obavila uviđaj kojim će biti utvrđene sve okolnosti saobraćajne nesreće.