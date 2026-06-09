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Suđenje Bogoljubu Friču (50) osumnjičenom za ubistvo Nikole Nađa (38) u napuštenoj kući u novosadskom Adamovićevom naselju, nastaviće se 10. jula u Višem sudu u Novom Sadu.

Zločin koji se optužnicom stavlja na teret Firču, dogodio se 20. novembra 2023. u Ulici Ruđera Boškovića, nakon sukoba dvojice muškaraca, koji su boravili u napuštenoj kući u toj ulici. Istog dana, okrivljeni je došao u policijsku stanicu i rekao da je izbo čoveka.

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Ilustracija Foto: Ana Paunković

Nakon što je policajcima rekao šta je uradio, osumnjičeni ih je i odveo do pomenute adrese i napuštene kuće, s ulice skrivene okolinom zaraslom u drveće, grmlje i šiblje. Tu je pronađeno beživotno telo, na kojem je izbrojan 31 ubod. U grudi je uboden 18 puta, sve u srce, deset puta u leđa i dva puta u noge.

Između njih dvojice je, pretpostlja se, došlo do svađe, koja je bila kobna za čoveka koji je tu sa Bogoljubom živeo. Navodno su se i ranije verbalno sukobavljali. Prema nezvaničnim saznanjima, postoji očevidac koji je u trenutku kritičnog događaja, bio sa žrtvom i osumnjičenim.

Nakon hapšenja Friču je određeno zadržavanje, a zatim je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Novom sadu i određen mu je pritvor koji mu je poslednji put produžen do 28. jula. On se tereti da je počinio teško ubistvo, za koje je zaprećena kazna zatvora od najmanje 10 godina ili doživotni zatvor.

Osumnjičeni Bogoljub Frič je na jednom od prethodnih ročišta želeo da se obrati majci pokojnog Nikole Nađa, ali je ona rekla da ne treba to da čini, jer je njen sin dva metra ispod zemlje. Ona je posle tih izgovorenih reči zaplakala, a zatim je po odobrenju predsednice sudskog veća, sudije Sanje Berak napustila sudnicu.

(Novosti)

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