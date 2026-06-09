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Na ulicama Beograda, ali i drugih gradova u Srbiji sve je više električnih trotineta, a iz Ministarstva unutrašnjih poslova još jednom podsećaju vozače na obaveze svih onih koji koriste ovo prevozno sredstvo.

- Vozači električnih trotineta, mogu da učestvuju u saobraćaju samo ako imaju odgovarajuću nalepnicu koju koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja. Dalje, električni trotinet se vozi biciklističkom stazom, pešačko-biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom. Ukoliko ne postoji predviđena staza, vozač električnog trotineta može da se kreće kolovozom na putu na kom je ograničena brzina kretanja 30 kilometara na sat, odnosno 50 ukoliko ima više od 18 godina. Kada se kreće kolovozom, vozač mora nositi svetloodbojni prsluk - navode iz MUP.

Takođe, iz Ministarstva objašnjavaju da osoba koja vozi električni trotinet, prilikom prelaska ulice mora da siđe sa njega.