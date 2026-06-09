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Službenici Regionalnog centra granične policije "Centar" - Stanice granične policije I Nikšić, su po nalogu nadležnog državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, lišili slobode crnogorskog državljanina E.M. (58) i državljanina Republike Srbije M.A. (66), zbog sumnje da su krijumčarili sedam migranata iz Bangladeša.

- Službenici granične policije su sinoć, prilikom vršenja nadzora u očekivanim rejonima prelaska državne granice i njihovog daljeg tranzita kroz Crnu Goru prema zemljama Evropske unije, oko 22.30 časova u mestu Miruše, u blizini granične linije sa Bosnom i Hercegovinom, kontrolisali dva taksi vozila - saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Kontrolom dva putnička motorna vozila kojima su upravljali E.M. i M.A., kako se navodi u saopštenju, utvrđeno je da se u vozilima nalazi sedam lica, državljana Bangladeša, koja nisu posedovala identifikaciona dokumenta niti potvrde o zahtevu za međunarodnu zaštitu na teritoriji Crne Gore.

- Nakon prikupljenih obaveštenja od ovih lica, te sprovedene kriminalističke obrade, sa događajem je upoznat postupajući državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je naložio da se E.M. i M.A. liše slobode zbog sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, te da se uz krivičnu prijavu sprovedu na dalju nadležnost tužilaštvu - navodi se u policijskom saopštenju i dodaje se: