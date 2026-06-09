Hronika
NAPADNUT VOZAČ TROLEJBUSA NA ZVEZDARI: Muškarac upao u vozilo, pa krenuo da ga tuče
Slušaj vest
Vozač trolejbusa M. G. (33) pretučen je u Ulici Dimitrija Tucovića na Zvezdari.
Naime, najpre je došlo do konflikta u saobraćaju, a onda je za sada neidentifikovani muškarac izašao iz automobila "reno megan", ušao u trojelbus i vozača udario u predelu tela, a potom ga vukao za ruke, kojom prilikom je oštećeno i staklo u trolejbusu.
Vozač je prevezen u Urgentni centar, gde mu je ukazana lekarska pomoć i konstatovane su mu teške telesne povrede.
Kurir.rs/ Telegraf
Reaguj
Komentariši