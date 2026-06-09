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Vozač trolejbusa M. G. (33) pretučen je u Ulici Dimitrija Tucovića na Zvezdari.

Naime, najpre je došlo do konflikta u saobraćaju, a onda je za sada neidentifikovani muškarac izašao iz automobila "reno megan", ušao u trojelbus i vozača udario u predelu tela, a potom ga vukao za ruke, kojom prilikom je oštećeno i staklo u trolejbusu.

Vozač je prevezen u Urgentni centar, gde mu je ukazana lekarska pomoć i konstatovane su mu teške telesne povrede.

Kurir.rs/ Telegraf

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