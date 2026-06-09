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Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je danas, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, uhapšeno ukupno dvanaest osumnjičenih, zbog osnova sumnje da je osumnjičeni Z.D. izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja, a osumnjičeni B.J., N.J., Z.T., B.Đ., N.V., Z.P., V.C., M.P., S.R., M.A. i D.A. izvršili krivično delo navođenje na overavanje neistinitog sadržaja.

- U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni Z.D., u periodu od decembra 2022. godine do novembra 2025. godine, kao policijski službenik, prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja, u više navrata koristeći svoju zaštitnu lozinku pristupio podacima sadržanim u Jedinstvenom informacionom sistemu MUP Republike Srbije, te tako prikupljene podatke o licima za koje je vršio provere, učinio dostupnim stranim državljanima izvršiocima najtežih oblika krivičnih dela i vođama kriminalnih grupa za kojima su raspisane poternice na nacionalnom i međunarodnom nivou - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Kako su dalje naveli u saopštenju, postoje osnovi sumnje da im je osumnjičeni Z.D. omogućio pribavljanje lažnog identiteta, tako što je prijavom lažnih ličnih podataka stvorio uslove za izdavanje lažnih biometrijskih dokumenata Republike Srbije.

- Osim toga, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su ostali osumnjičeni: B.J., N.J., Z.T., B.Đ., N.V., Z.P., V.C., M.P., S.R., M.A. i D.A. doveli u zabludu državni organ da se pomenutim stranim državljanima izdaju biometrijska dokumenta Republike Srbije na osnovu dokumentacije koja je sadržala lične podatke lica čiji je identitet zloupotrebljen - daodaje se u saopštenju tužilaštva.