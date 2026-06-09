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Muškarac V. S. (56) uhapšen je u Barajevu nakon što je majci i supruzi pretio motornom testerom!

Kako se saznaje, osumnjičeni se najpre posvađao sa majkom Lj. S. i suprugom S. S, a zatim je uzeo motornu testeru, upalio je i pretio da će im odseći glave.

Nakon toga, on je, kako se sumnja, suprugu uhvatio za vrat i davio je.

V. S. je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će, uz krivičnu prijavu za nasilje u porodici, biti sproveden u Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu na saslušanje.