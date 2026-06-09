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U jeku letnje sezone i sve učestalijih tragedija na rekama i jezerima, spasilac Dragan Kerkez upozorava da ključni problem nije u visokim temperaturama, već u kupanju na neobezbeđenim i rizičnim lokacijama, kao i u nedovoljnoj svesti o opasnostima na vodi.

- Nepobitna je činjenica da su temperature visoke, dok su reke i dalje relativno hladne. Međutim, ne mislim da su ni visoke temperature ni temperatura vode glavni uzrok ovih tragedija. Mnogo veći problem predstavljakupanje na mestima koja za to nisu predviđena. Ova deca, po mom profesionalnom mišljenju, nisu ni trebalo da budu na tim lokacijama. Jasno su definisani uslovi koje jedno kupalište mora da ispuni da bi bilo bezbedno i to nije nikakva nepoznanica - rekao je Kerkez za Kurir televiziju.

Dragan Kerkez, spasilac Foto: Kurir Televizija

Opasnost koju mnogi ne prepoznaju

Kako je upozorio da se tragedije često događaju na lokacijama koje nisu predviđene za kupanje, zbog čega smatra da je neophodno dodatno raditi na informisanju i podizanju svesti o rizicima.

- Delimično se slažem da se o tome nedovoljno govori. Iako se upozorava često, očigledno je potrebno još više edukacije i jače kampanje. Na mestima gde su se dogodile ove tragedije nije postojao nijedan element koji bi ukazivao da je reč o bezbednom kupalištu. Prema informacijama očevidaca, u slučaju dvojice dečaka radilo se o takozvanoj divljoj plaži, gde su se kupali i drugi ljudi. To je poražavajući podatak, jer na takvim mestima kupanje jednostavno nije bezbedno. Takve lokacije često lokalno stanovništvo koristi godinama, pa se stvara lažan osećaj sigurnosti - kaže on.

Dalje ocenjuje da su u ovim nesrećama zakazali i sistem i pojedinci, uz poruku da deca tog uzrasta nikako nisu smela da budu bez nadzora odraslih.

- Mislim da smo u oba slučaja, i kada je reč o devojčici i kada govorimo o dvojici mladića, negde zakazali kao društvo, sistem ili pojedinci. Možda je problem bio u informisanosti, možda u nedostatku upozorenja ili jednostavno u nedovoljno razvijenoj svesti o opasnostima. Ova dvojica mladića, po mom mišljenju, nisu smela da budu sama, bez pratnje odrasle osobe. Bez obzira na to da li je problem bio vir, mulj, dubina vode ili nešto drugo, deca tog uzrasta morala su da imaju nadzor starijih - istakao je.

Foto: Vojska Srbije

- Kada je reč o devojčicama, jedino što se može reći jeste da je sreća u nesreći to što nije bilo više žrtava. Jedna devojčica je uspela da se spase, druga nažalost nije. Ovo je strašna tragedija i veliki gubitak, ne samo za porodice već i za čitavo društvo. Mladi ljudi su nam potrebni, a ovakvi gubici posebno bole - nastavio je Kerkez.

Osvrnuvši se na odgovornost roditelja i staratelja, ističe da je za utapanje dovoljan samo jedan trenutak nepažnje, čak i kada su deca pod nadzorom.

- To je posebna tema i možemo je posmatrati iz dva ugla - utapanje dece i utapanje kao opšti fenomen. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, godišnje se u svetu utopi više od 235.000 ljudi, a među njima je veliki broj dece. Najviše slučajeva beleži se u siromašnijim i manje razvijenim sredinama, ali brojke su generalno veoma zabrinjavajuće. Ono što mnoge iznenadi jeste podatak da se više od 70 odsto slučajeva utapanja događa osobama koje znaju da plivaju. Tu dolazimo do ključnog problema - precenjivanja sopstvenih sposobnosti - objasnio je.

Foto: Privatna arhiva

- Na obukama i predavanjima stalno upozoravamo da upravo oni koji veruju da su potpuno sigurni u vodi najčešće prave greške. Ljudi koji dobro plivaju često izgube osećaj opreza i ulaze u situacije koje ne mogu da kontrolišu. Po nekoj logici, i dobri plivači bi trebalo da imaju određenu dozu straha i poštovanja prema vodi. Međutim, pod uticajem okruženja, želje za dokazivanjem ili različitih trendova, taj oprez nestaje. Tada dolazi do rizičnog ponašanja i tragedija. Posebno zabrinjava kada osobe koje znaju da nisu sigurni plivači ipak ulaze u vodu i upuštaju se u opasne situacije. Život nema reprizu i upravo zato svaki ulazak u vodu mora da bude odgovoran i promišljen - za "Puls Srbije", zaključio je Kerkez.

03:58 KUPALI SU SE NA ISTOM MESTU GODINAMA, A ONDA JE USLEDILA TRAGEDIJA: Zašto su samouverenost i nepažnja najveći neprijatelji na rekama? Izvor: Kurir televizija

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