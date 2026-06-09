Hronika
HOROR KOD NOVOG PAZARA: Muškarac poginuo prilikom prevrtanja trakatora u naselju Trnava
Slušaj vest
Tokom dana došlo je do tragedije u naselju Trnava u Novom Pazaru kada je nastradao muškarac tokom prevrtanja traktora.
- Nesreća se dogodila oko 10 sati kada je muškarac M.A. prevozio seno na traktoru, prevrnuo se i nastradao na licu mesta - kaže za RINU izvor sa lica mesta.
Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti ove nesreće koja se dogodila tokom izvođenja poljoprivrednih radova.
Kurir.rs/ RINA
Reaguj
Komentariši