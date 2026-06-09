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Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Novi Beograd doneli su rešenje o zadržavanju S.M. (33) zbog sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Kako se sumnja, on je u nedelju tokom rutinske kontrole vređao, a potom vizički napao i ujeo policijskog službenika za butinu.

- Naredbom o sprovođenju istrage okrivljenom se stavlja na teret da je dana 07.juna, oko 02.20 časova, na teritoriji Novog Beograda, napao službeno lice u vršenju poslova javne bezbednosti, prilikom vršenja službene dužnosti i naneo mu laku telesnu povredu, na taj način što je prilikom zaustavljanja putničkog vozila kojim je upravljala K.M., koja policijskom službeniku USP – SPI Zapad oštećenom M.P., na zahtev nije predala lična dokumenta i uputila mu je uvredu. Isto je zatim učinio i osumnjičeni koji se nalazio na suvozačevom mestu, nakon čega je izašao iz vozila i oštećenom rekao: „Koga vi ovde zajebavate, nemoj sad svima da sredim otkaz, odmah“ - navodi se u saopštenju Trećeg osnovnog javnog tužilaštva.

Okrivljeni S. M., kako se dodaje, potom je fizički napao policajca.

- Zatvorenim šakama zadao više udaraca oštećenom u predelu glave i tela, nogom u predelu genitalija, te kada je oštećeni okrivljenog doveo u položaj za vezivanje službenim lisicama neposredno pre vezivanja, okrivljeni ga je ujeo u predelu desne butine, usled čega je oštećeni zadobio lake telesne povrede i to u vidu hematoma po potkolenicama i nadkolenicama, hematoma i otoka u predelu desnog bubrega, fraktura krunice zuba, kao i hematoma u jagodičnoj regiji - dodaje se u saopštenju.