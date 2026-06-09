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Navršilo se 29 godina otkako je ubijen Milan Roganović Rogo.

Kobne večeri 7. juna 1997. sedeo je u kafiću "Fan" na Senjaku, a kada je izašao iz lokala, seo je u svoj "mercedes" i tada su se pojavili napadači. Ispalili su više desetina hitaca iz dva oružja, kalibra devet i 7,65 milimetara. Roganoviću nije bilo spasa. Zvanično, nisu pronađeni ni naručioci niti izvršioci tog ubistva.

Rogo je pripadao kriminalnom klanu "Amerika", takozvanom eskadronu smrti Državne bezbednosti, koji je važio za jednu od najjačih kriminalnih organizacija sredinom devedesetih. Veruje se da je Roganović, između ostalih, ubio i drugog visokopozicioniranog člana tog klana, Vojisava Raičevića - Voju Amerikanca, inače svog najboljeg prijatelja.

Milan Roganović Rogo Foto: Printscreen

Voja je smatran najspretnijim profesionalnim ubicom koji je umeo da se maskira u prosjaka ili ženu, kako bi se približio žrtvi. Prozvan je "gospodar smrti".

Do sukoba Voje i Radeta Ćaldovića Ćente, jednog od glavnih žestokih momaka stare garde, došlo je kada je Ćenta odbio da mu plati za jedan izvršeni atentat, piše na Fejsbuk stranici "Legende devedesetih". Ćenta je rekao da će dati 80.000 tadašnjih nemačkih maraka onome ko ubije nekog čoveka, a kada se Voja, nakon odrađenog posla, pojavio i zatražio isplatu, Ćenta ga je oterao rečima:

"Koga ti možeš da ubiješ? Pogledaj se!"

Rade Ćaldović Ćenta Foto: Printscreen

Odgovor na ovo pitanje Ćenta je dobio kada je sledeći put video cev Vojine puške. Tada je pored Ćaldovića, stradala i Arkanova i Cecina kuma Maja Pavić. To je navodno dovelo do dogovora mafije i policije da uklone Voju. Za ovaj zadatak angažovani su Vojini prijatelji - Bojan Petrović i Milan Roganović.

Pričalo se da je Bojan Petrović nameravao da preuzme beogradsko podzemlje i da je zbog toga morao da izda svoje prijatelje Gorana Vukovića Majmuna i Zorana Dimitrova Žuću, koji su bili na čelu najjačeg - "voždovačkog klana", pa ih je "namestio" klanu "Amerika", kako bi preuzeo njihove poslove. Nakon toga se dogovorio sa Roganovićem da uklone Voju.

Celu ovu priču navodno je kasnije ispričao zaštićeni svedok pod pseudonimom "Srećko".

Voja Amerikanac Foto: Privatna Arhiva

Rogo, Bojan i Ćentin zet Miša Cvijetičanin oteli su Voju, mučili ga i snimili kako priznaje da je ubio Ćentu. Navodno ga je Bojan držao, Rogo upucao četiri puta u rame tokom mučenja, a Miša nakon priznanja "overio". Vojino telo nikada nije pronađeno, i danas se vodi kao nestao.

Kruže glasine da je iskasapljen, a delovi tela bačeni u Dunav ili negde zakopani. Jedino je pronađen njegov zapaljen džip.

Kako je rekao "Srećko", na čelo klana "Amerika" stao je Mileta Miljanić Majk i napravio spisak na koji je stavio sve za koje je sumnjao da su imali veze sa Vojinim ubistvom: Roganovića, Cvjetičanina, Petrovića, Šijana, Radovana Stojičića Badžu, Kundaka, Jusu Bulića... Klan "Amerika" je krenuo u osvetu, a izvršioci likvidacija su navodno bili Željko Maksimović Maka, Nikola Maljković Maljavi, Ivan Delić Ica...

Bojan Petrović Foto: Printscreen

Ubistvo prvog čoveka policije i drugog čoveka službe, Badže, potreslo je sam vrh države i mafije. Na njegovoj sahrani, jedan pored drugog, bili su njegovi dugogodišnji prijatelji i saradnici Slobodan Milošević i Željko Ražnatović Arkan. Klan "Amerika" je postao previše moćan, svojevrsna vojska sastavljena od profesionalnih ubica. Nešto je moralo da se promeni i Milošević je navodno pod uticajem svoje supruge odlučio da smeni Jovicu Stanišića, šefa DB, i dovede Radomira Markovića...

"Amerikanci" su nastavili da trguju narkoticima, ali su posle serije njihovih hapšenja počeli da sumnjaju da iza svega stoji "zemunski klan" i tada je počeo njihov rat...