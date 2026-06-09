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Smiljana Radovanović (27), iz Lazarevca, koja je, sudeći po objavama na društvenim mrežama, važila za veoma iskusnu planinarku i alpinistkinju,poginula je u subotu 6. juna na Prokletijama nakon pada sa litice tokom uspona na jedan od najzahtevnijih vrhova ovog planinskog masiva.

Njene objave svedoče da je iza sebe imala niz zahtevnih ekspedicija i uspona, od vrhova u Grčkoj i na Balkanu, preko najpoznatijih alpskih ruta, pa sve do osvajanja najvišeg vrha Afrike. Uprkos bogatom iskustvu, tragedija se dogodila na izuzetno nepristupačnom terenu, gde je, prema ranijim pisanjima, pokušala da zaobiđe stenu na samom vrhu, nakon čega je pala u provaliju duboku oko 250 metara.

1/7 Vidi galeriju Smiljana osvajala najviše vrhove Foto: Društvene Mreže

Od Grčke, preko Alpa, pa do Afrike

Smiljana je tokom prethodnih godina redovno objavljivala fotografije sa svojih planinarskih poduhvata. U oktobru 2024. godine pohvalila se usponom na Retezat u Rumuniji, dok je mesec dana kasnije osvojila Midžor, najviši vrh Stare planine. Početkom 2025. godine izvela je zimski uspon na Musalu, najviši vrh Balkana, a već u februaru našla se na vrhu Afrike, Kilimandžaru, visokom 5.895 metara.

- Pet dana uspona. Najlepše iskustvo ikad- napisala je tada uz fotografije sa afričkog kontinenta.

Izvor navodi da je u martu 2025. godine izvela i zimski uspon na Grossglockner, najviši vrh Austrije i jedan od najzahtevnijih alpskih poduhvata, dok je tokom leta osvojila i Ararat, najviši vrh Turske, kao i čuveni Matterhorn preko Lavljeg grebena u Italiji.

1/8 Vidi galeriju Smiljana osvajala najviše vrhove Foto: Društvene Mreže

Među njenim usponima našle su se i zahtevne alpske rute Traverse Vallée Blanche i Aiguille d Entreves u masivu Monblana, uspon na Breithorn, kao i brojni zimski poduhvati tokom ove godine, Maljovica, vrh Stefani, Mitikas, najviši vrh Grčke, Arete des Cosmiques u francuskom delu Monblana, Triglav u Sloveniji, jugoistočni greben planine Aiguille de l’Index, kao i Študlgrat na Grossglockneru.

Podsetimo, Smiljana je nastradala u subotu, 6. juna, tokom planinarenja. U trenutku nesreće sa njom su bila i dvojica muškaraca koji su policiji prijavili njen pad. Potraga za telom trajala je do 8. juna, pošto su spasilačke ekipe prethodno morale da prekinu akciju zbog nepovoljnih vremenskih uslova.

Foto: Facebook/GSS Crne Gore

Telo planinarke pronađeno je ranije juče, a iz provalije duboke oko 250 metara izvukli su ga pripadnici Gorske službe spasavanja i planinari-alpinisti.

Planinarski vodič Ahmet Reković izjavio je za RTCG da se tragedija dogodila na jednom od najnepristupačnijih vrhova Prokletija.

- To je neverovatno nepristupačan i visok vrh. Pravi šiljak visine 2.275 metara - rekao je Reković.

Prema njegovim rečima, vrh je prvi put osvojen pre dve godine, a Smiljana je bila deo grupe iskusnih alpinista koja je uspela da stigne do samog vrha.

- Nije više reč samo o neiskustvu, već o ulasku u realno veliki rizik. Ovaj vrh je izazovan i postao je stvar prestiža među alpinistima, što je potpuno nepotrebno - upozorio je Reković i dodao da je ova godina posebno teška i da je na visinama od preko 1.800 metara sneg još uvek veliki, što predstavlja dodatni rizik.