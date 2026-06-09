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Jedan kamion se zapalio danas na auto-putu iz smera Šimanovaca ka Beogradu, nakon saobraćajne nesreće

Prema prvim informacijama, u sudaru su učestvovala dva kamiona, a trenutno nije poznato stanje učesnika, kao ni uzrok nesreće.

Zapalio se kamion na auto-putu kod Šimanovaca Foto: Kurir

Svedoci navode da gori ceo kamion

- Od detonacije se tresu automobili - navodi Instagram stranica "192_rs". 

Kako se vidi na podeljenom snimku, crni dim se nadvio nad auto-putem, dok je saobraćaj obustavljen. 

Pogledajte snimak u nastavku: 

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Zapalio se kamion kod Šimanovaca Izvor: Kurir

Kurir.rs

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