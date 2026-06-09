Na auto-putu iz smera Šimanovaca ka Beogradu danas je došlo do sudara dva kamiona, nakon čega se jedno vozilo zapalilo. Gusti crni dim nadvio se nad putem, a saobraćaj je privremeno obustavljen
Požar
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Jedan kamion se zapalio danas na auto-putu iz smera Šimanovaca ka Beogradu, nakon saobraćajne nesreće.
Prema prvim informacijama, u sudaru su učestvovala dva kamiona, a trenutno nije poznato stanje učesnika, kao ni uzrok nesreće.
Zapalio se kamion na auto-putu kod Šimanovaca Foto: Kurir
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Svedoci navode da gori ceo kamion.
- Od detonacije se tresu automobili - navodi Instagram stranica "192_rs".
Kako se vidi na podeljenom snimku, crni dim se nadvio nad auto-putem, dok je saobraćaj obustavljen.
Pogledajte snimak u nastavku:
Kurir.rs
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