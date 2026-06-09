Fudbalski klub OFK Morava, čiji je član bio jedan od nastradalih dečaka, oprostili su se potresnom porukom, navodeći da je reč o dečaku koji je bio mlada nada fudbala i koji je ostavljao trag na terenu, uz reči da "neki ljudi odu prerano, ali nikada ne budu zaboravljeni..."

- Dečak je nosio dres OFK Morave sa ponosom, ostavljajući trag kako na terenu, tako i među svojim saigračima, trenerima i prijateljima. Pamtićemo ga po osmehu, drugarstvu, sportskom duhu i ljubavi prema fudbalu. U ovim teškim trenucima izražavamo iskreno saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Počivaj u miru, tvoje ime i uspomena na tebe zauvek će ostati deo našeg kluba - napisali su u svojoj objavi i potom uputili iskreno saučešće i porodici drugog nastradalog dečala.