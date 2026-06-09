DRUGARI SE OPROSTILI OD STRADALIH DEČAKA KOD STALAĆA, JEDAN OD NJIH BIO MLADA NADA FUDBALA: Bol zbog odlaska naše dece ne može se opisati...
Nakon nezapamćene tragedije koja je potresla celu Srbiju, kada su se u Velikoj Moravi kod Stalaća utopila dva dečaka uzrasta 11 i 15 godina, od njih su se potresnim rečima oprostili drugari i škola koju su pohađali.
Na zvaničnoj stranici škole objavljena je poruka puna tuge i bola zbog gubitka dvojice učenika.
- Sa neizmernom tugom i bolom opraštamo se od naše dvojice učenika čiji su mladi životi tragično prekinuti. U ovim teškim danima želimo da uputimo iskrenu zahvalnost svima koji su bili uz nas, koji su podelili našu tugu, pružili reči utehe, podršku i saosećanje. Hvala porodicama, prijateljima, kolegama, učenicima, institucijama i svim ljudima dobrog srca koji su pokazali da u najtežim trenucima nismo sami. Bol zbog odlaska naše dece ne može se opisati rečima. Njihovi osmesi, drugarstvo i uspomene koje su ostavili zauvek će živeti u našim srcima i u sećanju naše škole - navode u dirljivoj objavi i dodaju da je "danas Dan žalosti u celoj školi".
Sahranjeni u isti dan
Kako ističu, obojica učenika sahranjena su danas. Od jednog od učenika, porodica, komšije i drugari oprostili su se danas u 13 časova na seoskom groblju u Stalaću, dok je drugi učenik na večni počinak ispraćen sat vremena kasnije u Kruševcu.
Vest o smrti dvojice dečaka potresla je meštane Stalaća i okolnih naselja, koji se i dalje ne mire sa tragedijom koja je odnela dva mlada života.
Fudbalski klub OFK Morava, čiji je član bio jedan od nastradalih dečaka, oprostili su se potresnom porukom, navodeći da je reč o dečaku koji je bio mlada nada fudbala i koji je ostavljao trag na terenu, uz reči da "neki ljudi odu prerano, ali nikada ne budu zaboravljeni..."
- Dečak je nosio dres OFK Morave sa ponosom, ostavljajući trag kako na terenu, tako i među svojim saigračima, trenerima i prijateljima. Pamtićemo ga po osmehu, drugarstvu, sportskom duhu i ljubavi prema fudbalu. U ovim teškim trenucima izražavamo iskreno saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Počivaj u miru, tvoje ime i uspomena na tebe zauvek će ostati deo našeg kluba - napisali su u svojoj objavi i potom uputili iskreno saučešće i porodici drugog nastradalog dečala.
Podsetimo, prema rečima meštana, jedan dečak bio je iz Stalaća, dok je drugi živeo u naselju Grad Stalać. Kobnog dana kupali su se i pecali na Velikoj Moravi, kada je, prema nezvaničnim informacijama, došlo do tragedije.
- Čuo sam da su u tom trenutku bili u vodi gde je mulj, a onda je jednog od njih povukao vir, pa je on za sobom povukao i drugog dečaka, pa su obojica počela da se dave - ispričao je jedan meštanin. Kako je dodao, na plaži je u tom trenutku bilo i drugih ljudi.
- Na plaži je bilo još ljudi, a prvi je do njih doplivao naš komšija zvani Gule. Obojicu ih je zgrabio i izvukao na obalu, pa je započeta reanimacija, ali su oba mališana preminula. Svi smo slomljeni, ovo je nezapamćena tragedija u našem selu - rekao je on.
Podsetimo, prekjuče se slična tragedija dogodila i kod Velike Plane, kada se, takođe u Velikoj Moravi, utopila devojčica (13), a više o tome možete pročitati u našem posebnom tekstu, klikom na link.