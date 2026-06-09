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Nakon nezapamćene tragedije koja je potresla celu Srbiju, kada su se u Velikoj Moravi kod Stalaća utopila dva dečaka uzrasta 11 i 15 godina, od njih su se potresnim rečima oprostili drugari i škola koju su pohađali.

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Stradali dečaci kod Stalaća Foto: Privatna arhiva

Na zvaničnoj stranici škole objavljena je poruka puna tuge i bola zbog gubitka dvojice učenika.

- Sa neizmernom tugom i bolom opraštamo se od naše dvojice učenika čiji su mladi životi tragično prekinuti. U ovim teškim danima želimo da uputimo iskrenu zahvalnost svima koji su bili uz nas, koji su podelili našu tugu, pružili reči utehe, podršku i saosećanje. Hvala porodicama, prijateljima, kolegama, učenicima, institucijama i svim ljudima dobrog srca koji su pokazali da u najtežim trenucima nismo sami. Bol zbog odlaska naše dece ne može se opisati rečima. Njihovi osmesi, drugarstvo i uspomene koje su ostavili zauvek će živeti u našim srcima i u sećanju naše škole - navode u dirljivoj objavi i dodaju da je "danas Dan žalosti u celoj školi".

Sahranjeni u isti dan

Kako ističu, obojica učenika sahranjena su danas. Od jednog od učenika, porodica, komšije i drugari oprostili su se danas u 13 časova na seoskom groblju u Stalaću, dok je drugi učenik na večni počinak ispraćen sat vremena kasnije u Kruševcu. 

Vest o smrti dvojice dečaka potresla je meštane Stalaća i okolnih naselja, koji se i dalje ne mire sa tragedijom koja je odnela dva mlada života.

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Stradali dečaci kod Stalaća Foto: Privatna arhiva

Igrao fudbal, ostavio trag na terenu i među drugarima

Fudbalski klub OFK Morava, čiji je član bio jedan od nastradalih dečaka, oprostili su se potresnom porukom, navodeći da je reč o dečaku koji je bio mlada nada fudbala i koji je ostavljao trag na terenu, uz reči da "neki ljudi odu prerano, ali nikada ne budu zaboravljeni..."

- Dečak je nosio dres OFK Morave sa ponosom, ostavljajući trag kako na terenu, tako i među svojim saigračima, trenerima i prijateljima. Pamtićemo ga po osmehu, drugarstvu, sportskom duhu i ljubavi prema fudbalu. U ovim teškim trenucima izražavamo iskreno saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali. Počivaj u miru, tvoje ime i uspomena na tebe zauvek će ostati deo našeg kluba - napisali su u svojoj objavi i potom uputili iskreno saučešće i porodici drugog nastradalog dečala.

Podsetimo, prema rečima meštana, jedan dečak bio je iz Stalaća, dok je drugi živeo u naselju Grad Stalać. Kobnog dana kupali su se i pecali na Velikoj Moravi, kada je, prema nezvaničnim informacijama, došlo do tragedije.

- Čuo sam da su u tom trenutku bili u vodi gde je mulj, a onda je jednog od njih povukao vir, pa je on za sobom povukao i drugog dečaka, pa su obojica počela da se dave - ispričao je jedan meštanin. Kako je dodao, na plaži je u tom trenutku bilo i drugih ljudi.

- Na plaži je bilo još ljudi, a prvi je do njih doplivao naš komšija zvani Gule. Obojicu ih je zgrabio i izvukao na obalu, pa je započeta reanimacija, ali su oba mališana preminula. Svi smo slomljeni, ovo je nezapamćena tragedija u našem selu - rekao je on.

Podsetimo, prekjuče se slična tragedija dogodila i kod Velike Plane, kada se, takođe u Velikoj Moravi, utopila devojčica (13), a više o tome možete pročitati u našem posebnom tekstu, klikom na link.

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