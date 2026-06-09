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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Policijske uprave u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su V. R. (53) iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

On se sumnjiči da je organizovao nabavku, prodaju i skladištenje rezanog duvana.

U prethodnom periodu, policijski službenici u Nišu su, pregledom vozila kojim je upravljao osumnjičeni V. B., a koji je bio angažovan od strane V. R., pronašli i privremeno oduzeli 534,5 kilograma rezanog duvana, bez pratećih dozvola i odobrenja izdatih od strane nadležnih organa Republike Srbije. Navedeni duvan je, kako se sumnja, bio namenjen daljoj prodaji.

Na ovaj način pričinjena je šteta budžetu Republike Srbije u iznosu od oko 4.398.320 dinara.

Osumnjičeni V. R. je, uz krivičnu prijavu, sproveden u nadležno tužilaštvo.

Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Nišu odredio mu je pritvor do 30 dana.

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