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Katalonska policija, preko kancelarije Interpola u Španiji srpskoj i crnogorskoj policiji poslala je otiske prstiju ubijenog Beograđanina u Barseloni, Maria Đolovića (40), zbog sumnje da je bio pripadnik kavačkog ili škaljarskog klana.

Podsetimo, Đolović je ubijen u nedelju oko 21 sat u stambenom kompleksu u Barseloni. Stanari zgrada opisali su ubicu kao visokog i krupnog muškarca, starog oko 30 godina i španska policija još uvek traga za njim.

- Iako nezvanični izveštaji ukazuju da je ubijeni državljanin Srbije, katalonska policija uz pomoć centralne jedinice za transnacionalne kriminalne organizacije, čeka potvrdu identiteta žrtve putem otisaka prstiju, koji su poslati u Crnu Goru i Srbiju, preko kancelarije Interpola u Španiji. Istražitelji sumnjaju da je muškarac ubijen na ulici u nedelju u devet sati uveče deo jednog od dva crnogorska mafijaška klana koji se poslednjih godina međusobno nišane širom Evrope - navode španski mediji.

Ubijeni Mario Đolović Foto: Privatna arhiva

Oni podsećaju da je Đolović peta žrtva obračuna kavačkog i škaljarskog klana u Barseloni za jedanaest meseci. Prethodno su ubijeni Filip Knežević, Milan Milić, teško ranjen Predrag Vujošveić i ubijen Krsto Vujić. Kako navode, osim što su žrtve bile pripadnici zaraćenih klanova, zajedničko im je i to što su izvršena u prometnim delovima grada, često u sred dana i naočigled svedoka.

Da je poslednje ubistvo povezano sa međunarodnim organizovanim kriminalom potvrdila je, kako navode, Rakel Gil, odbornica okruga Sants-Monžuik, nakon što je zamolila stanovnike za smirenost.

- Ono što se dogodilo povezano je sa obračunom vezanim za međunarodni organizovani kriminal - izjavila je odbornica.

Podsetimo, prema pisanju medija, ubica je Mariu Đoloviću ispalio četiri hica u leđa, iz neposredne blizine. Nakon što je pao na zemlju, egzekutor je prema tvrdnjama očevidaca hladnokrvno prišao i ispalio još nekoliko hitaca u žrtvu.

- Juče je Mario Đolović, državljanin Srbije iz Beograda, ubijen od strane plaćenog ubice u Barseloni. Upucan je u leđa iz automatskog oružja. Pokušana je reanimacija na licu mesta, ali bezuspešno. Sumnja se da je moćni vračarski klan iz Beograda naručio ubistvo, još jedno obračunavanje međunarodnih mafija u Barseloni - napisao je jedan novinar iz Španije na svojim društvenim mrežana nakon likvidacije u Barseloni.

Ubistvo u Barseloni Foto: Društvene Mreže

Podsetimo, vračarski kriminalni klan usko sarađuje sa kavačkim klanom, a zbog brojnih ubistava i pokušaja ubistava njihovim pripadnicima se već sudi pred sudovima u Beogradu, Crnoj Gori, ali i Evropi.

- Vođa vračarskog klana, Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara, uhapšen je upravo u Barseloni 2024. godine po međunarodnoj poternici. Potom je izručen Nemačkoj gde je osuđen na 12 godina robije. Iako su vođa, kao i mnogi članovi vračarskog klana završili iza rešetaka, grupa je nastavila da funkcioniše i vrši likvidacije, uglavnom za račun kavačkog klana i njihovog odbeglog vođe, Radoja Zvicera, pokazuju operativni podaci i podaci iz istraga - objašnjava sagovornik.

Inače, na društvenim mrežama su se pojavili uznemirujući snimci nastali neposredno nakon likvidacije Srbina u Barseloni. Na njima se vidi kako najpre građani, a potom i ekipa Hitne pomoći pokušavaju da ožive Srbina.

- Muškarac je krvav ležao na pločniku, ljudi su se okupili oko njega. Medicinska ekipa ga je dugo reanimirala na licu mesta, ali nije mu bilo spasa. Podlegao je povredama - naveli su očevici.