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Prava drama odigrava se na auto-putu iz smera Šimanovaca ka Beogradu, nakon što su se sudarila dva kamiona, posle čega se jedan teretnjak zapalio! Kako nezvanično saznajemo, tragedija je izbegnuta jer su oba vozača uspela na vreme da napuste vozila.

- Oba vozača kamiona zadobila su lakše telesne povrede - kaže naš izvor nezvanično.

U akciji spasavanja i gašenju požara učestvuju pripadnici Vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Pećinaca i Sremske Mitrovice.

- Oba vozača uspela su na vreme da izađu iz vozila. Zadobili su lakše povrede, a intervencija gašenja je u toku - navodi izvor Kurira.

1/7 Vidi galeriju Zapalio se kamion na auto-putu kod Šimanovaca Foto: Kurir

Na mestu nesreće zabeležene su dramatične scene. Gust, crni dim vidljiv iz velike udaljenosti, a očevici su ispričali da su se čule i detonacije.

- Od detonacije se tresu automobili - navodi Instagram stranica "192_rs".

Saobraćaj na ovoj deonici auto-puta je privremeno obustavljen kako bi nadležne službe mogle bezbedno da obave uviđaj i uklone posledice nesreće.

00:15 Zapalio se kamion kod Šimanovaca Izvor: Kurir

Podsetimo, na auto-putu iz smera Šimanovaca ka Beogradu danas je došlo do sudara dva kamiona, nakon čega se jedno vozilo zapalilo. Jedan kamion se zapalio nakon saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala dva teretna vozila. U prvim trenucima nakon incidenta nije bilo poznato stanje učesnika, niti okolnosti pod kojima je došlo do sudara.