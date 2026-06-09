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Turski državljanin M. C. (44) uhapšen je u Beogradu zbog polnog uznemiravanja.

Prema prvim informacijama, on je u Ulici Jurija Gagarina presreo V. R. (35) ispred koje je skinuo pantalone, izvadio polni organ i počeo da je juri.

Kada je nesrećna žena počela da beži i doziva pomoć, manijak je pobegao. Brzom intervencijom policije, on je uhapšen.

Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Kurir.rs/Telegraf

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