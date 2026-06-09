Nakon prijave i brze reakcije policije, osumnjičeni je pronađen i priveden, a istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo
Hapšenje
UHAPŠEN MANIJAK U BEOGRADU! Skinuo pantalone pred nepoznatom ženom i počeo da je JURI: Pobegao kad je počela da vrišti!
Slušaj vest
Turski državljanin M. C. (44) uhapšen je u Beogradu zbog polnog uznemiravanja.
Prema prvim informacijama, on je u Ulici Jurija Gagarina presreo V. R. (35) ispred koje je skinuo pantalone, izvadio polni organ i počeo da je juri.
Kada je nesrećna žena počela da beži i doziva pomoć, manijak je pobegao. Brzom intervencijom policije, on je uhapšen.
Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši