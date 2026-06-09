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Policijski službenici FAST tima, u saradnji sa službenicima bezbednosti Podgorica i Tivat, uhapsili su danas Miloša Mijanovića (35) sa Cetinja, člana organizovane kriminalne grupe, za kojim je NCB Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu poternicu. Kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore, hapšenje je realizovano nakon višemesečnih koordiniranih aktivnosti i prikupljenih operativnih saznanja o njegovom kretanju.

"U precizno isplaniranoj akciji službenika Odseka za međunarodnu operativnu policijsku saradnju INTERPOL – EUROPOL – SIRENE / Grupe za potražnu delatnost i međunarodne ciljane potrage FAST, sprovedenoj nakon koordiniranih višemesečnih aktivnosti sa službenicima Odeljenja bezbednosti Podgorica i Odeljenja bezbednosti Tivat, danas je uhapšen M.M (35) iz Cetinja, član jedne OKG iz Crne Gore", navodi se u saopštenju.

Reč je o međunarodno traženoj osobi za kojom je NCB Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu poternicu, na osnovu naredbe Višeg suda u Podgorici. Poternica je, kako se navodi, raspisana radi obezbeđenja prisustva Mijanovića u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je, zajedno sa još četiri osobe, izvršio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije.

Kako navode, zajednička taktička radnja ciljanog hapšenja Mijanovića je uspešno realizovana u Tivtu, nakon prikupljenih dokaza i operativnih saznanja visokog stepena tačnosti o lokaciji na kojoj bi se ova osoba mogla nalaziti.

Iz Uprave policije poručuju da će Mijanović biti sproveden u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.

Radoman i Ivanović na čelu grupe

Miloš Mijanović se tereti da je pripadnik "škaljarskog klana", odnosno član organiznovane kriminalne grupe koja je izvršila dvostruko ubistvo na Cetinju, gde su u februaru 2020. likvidirani Andrija Gazivoda i Petar Muhadinović.

Filip Ivanović Foto: Uprava policije Crne Gore

Kako se navodi u optužnici, kriminalnu grupu su formirali Vladan Radoman i Filip Ivanović. Podsetimo, Vladan je rođeni brat Gorana Radomana, prve žrtve rata kavačkog i škaljarskog klana. Filip Ivanović ubijen je u Beogradu u oktobru prošle godine. Osim danas uhapšenog Mijanovića, kao pripadnici grupe navode se Budvanin Radovan Rašo Vujović, Podgoričanin Vasilije Boljević, Željko Roganović i srpski državljanin Srđan Vušurović.

Kako su ubijeni Gazivoda i Muhadinović

Andrija Gazivoda se našao na nišanu "opasnih momaka" u ratu dva suprotstavljena klana.

- Istraga je, kako se navodi, pokazala da je ubistvo Andrije Gazivode bilo deo šireg sukoba između suprotstavljenih kriminalnih klanova iz Kotora. Iako se verovalo da Gazivoda nije bio član nijedne grupe, označen je kao blizak "kavačkom klanu", što ga je, prema sumnjama istražitelja, koštalo života.

Andrija Gazivoda Foto: Facebook/Andrija Gazivoda

Njegov brat Luka Gazivoda, za kog bezbednosne službe tvrde da je bio povezan sa "kavačkim klanom" na čijem je čelu odbegli Radoje Zvicer, ranije je takođe bio meta napada, a sada se nalazi u zatvoru.

Samo deset dana posle ubistva Gazivode, 27. februara iste godine, ubijen je i Petar Muhadinović, kada je aktivirana eksplozivna naprava postavljena ispod njegovog vozila.