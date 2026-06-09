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Danas su se sudarila dva kamiona na auto-putu kod Šimanovaca, prilikom čega se jedan od teretnjaka zapalio.

Usled nesreće, saobraćaj je otežan, te su se vozači okrenuli i krenuli da se vraćaju u kontrasmeru — zbog čega se stvorila opasna situacija na auto-putu, zbog koje se preporučuje povećana opreznost!

Podsećamo, kako je Kurir pisao, nema poginulih u ovoj nesreći jer su oba vozača uspela da se spasu na vreme iz vozila!

00:27 Zbog kilometarske kolone vozila se kreću i u kontra smeru Izvor: Kurir

- Oba vozača kamiona zadobila su lakše telesne povrede - kaže naš izvor nezvanično.

U akciji spasavanja i gašenju požara učestvuju pripadnici Vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Pećinaca i Sremske Mitrovice.

- Oba vozača uspela su na vreme da izađu iz vozila. Zadobili su lakše povrede, a intervencija gašenja je u toku - navodi izvor Kurira.

1/7 Vidi galeriju Zapalio se kamion na auto-putu kod Šimanovaca Foto: Kurir

Na mestu nesreće zabeležene su dramatične scene. Gust, crni dim vidljiv iz velike udaljenosti, a očevici su ispričali da su se čule i detonacije.

- Od detonacije se tresu automobili - navodi Instagram stranica "192_rs".

Saobraćaj na ovoj deonici auto-puta je privremeno obustavljen kako bi nadležne službe mogle bezbedno da obave uviđaj i uklone posledice nesreće.

00:15 Zapalio se kamion kod Šimanovaca Izvor: Kurir

Podsetimo, na auto-putu iz smera Šimanovaca ka Beogradu danas je došlo do sudara dva kamiona, nakon čega se jedno vozilo zapalilo. U prvim trenucima nakon incidenta nije bilo poznato stanje učesnika, niti okolnosti pod kojima je došlo do sudara.