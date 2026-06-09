(VIDEO) POGLEDAJTE ŠTA JE OSTALO OD UGLJENISANOG KAMIONA! Dramatične scene gašenja požara kod Šimanovaca: Buktinja PROGUTALA teretnjak, svi krenuli kontrasmerom
Vatrogasci-spasioci su imali intervenciju danas na auto-putu kod Šimanovaca, nakon što se kamion zapalio usled sudara sa drugim teretnjakom.
Usled nesreće, saobraćaj je bio otežan, te su se vozači okrenuli i krenuli da se vraćaju u kontrasmeru — zbog čega se stvorila opasna situacija na auto-putu, zbog koje se preporučuje povećana opreznost!
Podsećamo, kako je Kurir pisao, nema poginulih u ovoj nesreći jer su oba vozača uspela da se spasu na vreme iz vozila!
- Oba vozača kamiona zadobila su lakše telesne povrede - kaže naš izvor nezvanično.
U akciji spasavanja i gašenju požara učestvuju pripadnici Vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Pećinaca i Sremske Mitrovice.
- Oba vozača uspela su na vreme da izađu iz vozila. Zadobili su lakše povrede, a intervencija gašenja je u toku - navodi izvor Kurira.
Na mestu nesreće zabeležene su dramatične scene. Gust, crni dim vidljiv iz velike udaljenosti, a očevici su ispričali da su se čule i detonacije.
- Od detonacije se tresu automobili - navela je Instagram stranica "192_rs".
Saobraćaj na ovoj deonici auto-puta je privremeno obustavljen kako bi nadležne službe mogle bezbedno da obave uviđaj i uklone posledice nesreće.
Podsetimo, na auto-putu iz smera Šimanovaca ka Beogradu danas je došlo do sudara dva kamiona, nakon čega se jedno vozilo zapalilo. U prvim trenucima nakon incidenta nije bilo poznato stanje učesnika, niti okolnosti pod kojima je došlo do sudara.
Kurir.rs