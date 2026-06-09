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Više javno tužilaštvo u Beogradu, oglasilo se večeras povodom velikog interesovanja javnosti koje je usledilo nakon saopštenja ovog tužilaštva o odbacivanju dela krivične prijave Uprave kriminalističke policije Službe za suzbijanje kriminaliteta protiv bivšeg načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina M. u delu u kojem mu se na teret stavlja krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, jer ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti.

Više javno tužilaštvo u Beogradu objavilo je kompletnu analizu dokaza prikupljenih u dosadašnjem toku istrage, a koji su navedeni u rešenju o odbacivanju krivične prijave.

Takođe, VJT u Beogradu navodi i da najoštrije negoduje zbog "neodgovornih i tendencioznih komentara koji su se pojavili u javnosti u vezi sa ovom odlukom, iz kojih proizilazi da komentatori sporadično ili uopšte ne čitaju prethodna saopštenja tužilaštva, te paušalno komentarišu zakonito i odgovorno postupanje tužilaštva".

- Podsećamo i na postojanje pretpostavke nevinosti osumnjičenih lica, a posebno da tužilaštvo nije vezano ni kvalifikacijama, niti opisima radnji iz krivične prijave, već u toku istrage na osnovu prikupljenih dokaza donosi svoje javnotužilačke odluke - saopšteno je iz tužilaštva i dodaje:

- S tim u vezi ukazujemo da se uvidom u snimke sa video nadzora koji snima ulaz i izlaz iz garaže od kuće oštećenog A.N. zvanog Baja, u Beogradu sa datumom 12. Maja 2026. godine uočava se da u 22.45 časova iz garaže izlazi vozilo crne boje marke “BMW X7” kojim upravlja muško lice, odnosno oštećeni A.N. Takođe, u 23:08 časova iz iste garaže ponovo izlazi isto vozilo kojim ponovo upravlja oštećeni - navodi se.

Uvidom u snimke sa video nadzora koji snima ulicu Andre Nikolića, u 23:08:29 časova uočava se vozilo marke “BMW 5”, crne boje, a iza njega vozilo marke “Fiat Tipo” bele boje, koji su snimljeni na nadzornoj kameri lokala “Coffee Dream”, kako se kreću ka kružnom toku ka Užičkoj ulici.

Uvidom u snimke sa video nadzora na adresi stanovanja osumnjičenog Veselina M. sa datumom 12. maja 2026. godine utvrđuje se da u 23:15:40 časova vozilo crne boje marke “BMW 5” prolazi kroz rampu koja vodi u garažu, u kom momentu se rampa otvara.

U 23:16:20 časova vozilo marke “BMW 5” ulazi u garažu, iz vozila prvo izlazi lice u crnoj jakni, a radi se o pripadniku obezbeđenja osumnjičenog, policijskom službeniku P.P, zatim izlazi suvozač u žutoj jakni, a radi se o drugom pripadniku obezbeđenja okrivljenog, policijskom službeniku S.S, dok naposletku sa zadnjeg sedišta na zadnja vrata izlazi okrivljeni Veselin M. u 23:17 časova i ulazi u ulaz od zgrade.

Zatim u vozilo ulaze P.P. i S.S, dok u 23:19 časova vozilo napušta garažu. Inače se radi o službenom vozilu marke “BMW 5” koje koriste Veselin M. i pripadnici njegovog obezbeđenja.

Uvidom u snimke sa kamera PU za grad Beograd uočava se da u 23:29:47 časova u garažu PU za grad Beograd ulaze dva vozila i to belo vozilo marke “Fiat Tipo”i vozilo marke “BMW 5”, a radi se o službenim vozilima koja su kritičnom prilikom koristili Veselin M. i pripadnici njegovog obezbeđenja.

Uvidom u google maps utvrđeno je da je adresa prebivališta oštećenog A.N. udaljena oko 7 minuta vožnje u do restorana “27”, imajući u vidu noćne uslove vožnje.

Uvidom u google maps utvrđeno je da je adresa prebivališta osumnjičenog Veselina M. udaljena oko 7 minuta vožnje u noćnim uslovima vožnje do restorana “27”.

Uvidom u bazne stanice i listing za broj telefona B.M, a gledano u okviru spornog vremenskog perioda, utvrđuje se da je navedeni broj registrovan dana 12. maja 2026. godine u 23:08:25 na baznoj stanici Hipodrom 2, Požeška, KO Čukarica, a zatim u 23:12:00 na baznoj stanici Užička 2 privremena, Beograd, Savski venac, dok je u 23:18:46 i 23:20 registrovan na baznoj stanici na adresi stanovanja osumnjičenog Veselina M, a u 00:15:20 na baznoj stanici Altina 2, Naselje Abebe Bikile 31, KO Zemun polje, dok je naredni put registrovan dana 13. maja 2026. godine u 11:45:55 na baznoj stanici Autoput Mali mokri lug, Sretena Vukosavljevića 8j.

Uvidom u listinge i bazne stanice za broj telefona koji koristi S.S, utvrđeno je da je telefonski broj registrovan dana 12. maja 2026. godine u 23:08:25 časova na baznoj stanici Grafičar 2, Vase Pelagića 31 Senjak, zatim u 23:18:46 i 23:19:12 na baznoj stanici na adresi stanovanja osumnjičenog Veselina M, dok je sledeći put registrovan 13. maja 2026. godine u 13:36:29 na baznoj stanici Novo groblje, Prostor oko Novog groblja, Ruzveltova 50.

Uvidom u listinge i bazne stanice za telefon koji koristi P.P, utvrđeno je se da je navedeni uređaj registrovan dana 12. maja 2026. godine u 23:07:06 časova na baznoj stanici Grafičar 2, Vase Pelagića 31, Senjak, zatim u 23:11:43 časova na baznoj stanici Užička 2 privremena, zatim u 23.12.11 na baznoj stanici Milenka Vesnića br.2, zatim u 23:13:11 na baznoj stanici u Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića, zatim u 23:14 na baznoj stanici na adresi stanovanja osumnjičenog Veselina M. gde je registrovan sve do 23:20, potom na baznoj stanici Dedinje 2, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića prvog, zatim u 23:24 na baznoj stanici Savska MUP, zatim u 23:26:49 na baznoj stanici u ulici Kneza Miloša, zatim u 23.29 na baznoj stanici u 29 novembra MUP, Bulevar Despota Stefana 107, zatim u 00:01 na baznoj stanici Ruzveltova, KO Palilula, a zatim 13. maja 2026. godine od 00:09 časova do 11:33 časova na baznoj stanici Slanački put broj 26.

Uvidom u bazne stanice za telefon koji koristi okrivljeni Veselin M. utvrđeno je se da je predmetni uređaj registrovan dana 12. maja 2026. godine u 23:12:42 na baznoj stanici u ulici Milenka Vesnića broj 2, zatim u 23:19:57 na adresi njegovog stanovanja, gde je registrovan sve do 13. maja 2026. godine u 09:39 časova, a zatim je registrovan u 11:13:06 na baznoj stanici Banjica 3, Kasarna Banjica, ul.Raska 2.

Uvidom u četiri primerka zapisnika o veštačenju uređaja za automatsku obradu podataka i to telefona S.S, P.P. i B.M, kao i priloga dostavljenih uz veštačenje, zapisnika od 1. juna 2026. godine, utvrđeno je da su se oni 12. maja 2026. godine u restoranu “27” nalazili pre 15 časova, da su u 23:06 dali međusobni znak za “pokret”, te da se po sadržajima komunikacije utvrđuje da nisu bili na mestu događaja u kritično vreme.

- Nakon razmatranja spisa predmeta i prikupljenih dokaza, utvrđeno je da nema dokaza koji ukazuju da je osumnjičeni Veselin M. izvršio krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela koje mu se krivičnom prijavom stavlja na teret, kao i da činjenični opis radnji koji je dat u krivičnoj prijavi u vezi ovog krivičnog dela ne odgovara činjenicama utvrđenim tokom ovog postupka - zaključuje se u saopštenju nakon detaljne analize prikupljenih dokaza tokom istrage.

Naime, uvidom u video snimke sa nadzornih kamera na adresi prebivališta oštećenog A.N, kako se dodaje utvrđeno je da oštećeni ponovo izlazi iz svoje garaže u vozilu marke "BMW X7“ u 23.08 časova, dok je na osnovu iskaza svedoka V.R i neposrednim uvidom u njegov mobilni telefon utvrđeno da on u 23.09 ostvaruje telefonski poziv putem aplikacije Whatsapp sa oštećenim, koji poziv traje sve do 23:14 časova.

Za to vreme, službeno vozilo marke "BMW 5“ kojim upravlja P.P, u kojem je na mestu suvozača S.S. i u kojem se nalazi štićeno lice, osumnjičeni Veselin M, kao i službeno vozilo u pratnji, marke “Fiat Tipo”, kojim upravlja B.M, već se nalaze van kruga restorana “27” i kreću se jedan za drugim ka adresi štićenog lica, što je utvrđeno uvidom u video snimke sa nadzornih kamera na kojima je u 23:09:39 časova registrovan prolazak oba vozila kroz ulicu Andre Nikolića.

Dodatno, na osnovu iskaza svedoka V.R. i vremenskog perioda koji je oštećenom potreban da stigne do restorana “27”, utvrđeno je da se oštećni nalazi unutar ovog ugostiteljskog objekta u vremenu koje sledi nakon 23:14 časova.

Za to vreme, osumnjičeni Veselin M. se već nalazi na samom ulazu u garažu zgrade na adresi svog stanovanja, budući da je u 23:15:40 časova zabeležen prolazak njegovog službenog vozila marke "BMW 5“ kroz rampu i spuštanje vozila ka garaži na adresi njegovog stanovanja.

Zatim je u 23:17 časova zabeležen izlazak osumnjičenog sa zadnjeg sedišta na zadnja vrata predmetnog vozila i odmah zatim i njegov ulazak u zgradu, dok je u 23:19 časova zabeležno udaljavanje ovog vozila iz garaže, zajedno sa dvojicom pripadnika obezbeđenja okrivljenog, P.P. koji se u vozilu nalazi na mestu vozača i S.S na mestu suvozača.

- Dakle, na osnovu detaljne analize video snimaka sa navedenih nadzornih kamera, njihovim međusobnim vremenskim poređenjem, zatim analizom iskaza svedoka V.R. i vremenom ostvarenja i trajanja telefonskih poziva koje je kritične večeri ostvario sa oštećenim, kao i poređenjem ključnih činjenica iz njegovog iskaza sa snimcima sa nadzornih kamera, nesporno se zaključuje da se osumnjičeni i oštećeni praktično mimoilaze - navodi se u saopštenju VJT u Beogradu.

Preciznije, kako se dodaje, u momentu dok se oštećeni nalazi na putu ka ugostiteljskom objektu “27”, osumnjičeni se nalazi na putu ka adresi svog prebivališta, dok je u periodu kada se oštećeni nalazi unutar ugostiteljskog objekta “27”, osumnjičeni već ušao u ulaz svoje zgrade, a njegovo službeno vozilo sa pripadnicima njegovog obezbeđenja je napustilo ulicu na adresu njegovog stanovanja.

Navedene činjenice, navodi se, dodatno potvrđuju bazne stanice mobilne telefonije i listinzi telefona trojice pripadnika obezbeđenja okrivljenog Veselina M, i to P.P,S.S. i B.M. koje pokazuju precizno vreme i putanju njihovog kretanja koja je već od 23:08:25 časova nesporno van kruga restorana “27” i usmerena je u pravcu u kome se nalazi adresa prebivališta okrivljenog.

Bazne stanice i listinzi koji svedoče o putanji njihovog kretanja, analogno se odnose i na putanju kretanja osumnjičenog, budući da se od momenta napuštanja ugostiteljskog objekta "27“ pa sve do dolaska do adrese svog stanovanja, okrivljeni nalazi u službenom vozilu marke "BMW 5“ zajedno sa S.S. i P.P, dok se sve vreme u njihovoj pratnji nalazi službeno vozilo marke "Fiat tipo“ kojim upravlja B.M.

Navedene činjenice dodatno potvrđuju i bazne stanice na koje se povezao telefon koji je kritičnom prilikom koristio osumnjičeni Veselin M, a koje svedoče konkretno o njegovom kretanju i koje se u pogledu vremena, lokacija i tačke krajnjeg odredišta u potpunosti poklapaju sa baznim stanicama koje pokazuju kretanje pripadnika njegovog obezbeđenja.

- Dakle, kretanje osumnjičenog u označenom periodu identično je kretanju pripadnika njegovog obezbeđenja budući da se sva četiri lica praktično kreću zajedno, kao što svi oni saglasno i navode u svojim iskazima - zaključuje se.

Pored navedenih dokaza, ispitani svedoci izjašnjavali su se i hronološki o radnjama koje su prethodile momentu kada je osumnjičeni Veselin M. napustio ugostiteljski objekat, pri čemu svi, kako se navodi, saglasno izjavljuju da se to dogodilo pre nego što se u restoran vratilo lice za koga je tokom sprovođenja dokaznih radnji utvrđeno da se radi o oštećenom A.N.

- Budući da je i prema iskazima navedenih lica, osumnjičeni napustio ugostiteljski objekat pre povratka oštećenog, samim tim on nije mogao biti na licu mesta u vreme inkriminisanih događaja opisanih u krivičnoj prijavi. Dakle, na osnovu snimaka sa nadzornih kamera sa adrese prebivališta oštećenog A.N. i osumnjičenog Veselina M, kao i kamera lokala “Coffee Dream”, zatim na osnovu baznih stanica i veštačenja telefona pripadnika obezbeđenja osumnjičenog, kao i analize iskaza ispitanih svedoka, odbrane osumnjičeni i drugih dokaza, nesporno i nedvosmisleno se utvrđuje da osumnjičeni nije bio, niti je mogao biti na mestu događaja, odnosno u restoranu “27”, kada je, kako se osnovano sumnja došlo do izvršenja krivičnog dela Teško ubistvo i drugih krivičnih dela, odnosno osumnjičeni Veselin M. nije prikrivanjem tragova nastalih izvršenjem tih krivičnih dela pomogao drugim osumnjičenima u ovom postupku da uklone tragove njihovog izvršenja - saopšteno je iz tužilaštva.

Kako je pojašnjeno, budući da je nakon sprovođenja gore opisanih dokaznih radnji "nesporno utvrđeno da navodi krivične prijave ne stoje apsolutno ni u jednom delu u pogledu osumnjičenog Veselina M. u vezi izvršenja krivičnog dela Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, te da je njegova odbrana potkrepljena nabrojanim dokazima, zaključuje se da ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, pa je u vezi ovog krivičnog dela doneta odluka o odbačaju krivične prijave".

Tužilaštvo ponavlja da se u pogledu krivičnog dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca nastavlja se preduzimanje određenih dokaznih radnji, jer je tokom do sada preduzetih dokaznih radnji utvrđeno da postoje osnovi sumnje da je Veselin M. imao saznanja o događaju u noći 12. maja 2026. godine u restoranu “27”, odnosno da je imao saznanja da je izvršeno krivično delo, te je kao službeno lice propustio da prijavi navedeno krivično delo za koje je saznao u obavljanju svoje službene dužnosti.

Iz prikupljenih dokaza, kako se navodi, proizilaze osnovi sumnje da je Veselin M. u noći između 12. i 13. maja telefonom od strane vlasnika restorana osumnjičenog N.L. obavešten o događaju u restoranu u kojem su se u tom trenutku nalazili i drugi gosti, te da po saznanju za učinjena krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti, ista nije prijavio nadležnim organima, a bio je dužan da to učini.