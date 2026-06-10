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Devetogodišnje dete povređeno je preksinoć u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Mirijevskom bulevaru, u blizini Tržnog centra Karaburma u Beogradu.

Kako je Kurir pisao, dete je oborio automobil pod za sada neutvrđenim okolnostima.

Gde vozači najčešće greše, i kako povećati bezbednost svih učesnika u saobraćaju, za emisiju "Redakcija", govorio je dr Vladimir Jevtić - doktor nauka u oblasti bezbednosti saobraćaja.

- Jun i jul tradicionalno su meseci kada dolazi do povećanog broja saobraćajnih nezgoda, zbog čega ponovo apelujem na vozače, motocikliste, korisnike trotineta i pešake da poštuju propise i budu odgovorniji u saobraćaju. Kazne i zakonske mere mogu doprineti većoj bezbednosti, ali je prevencija i dalje najvažniji faktor. Poseban značaj imaju vaspitanje, obrazovanje i razvijanje saobraćajne kulture od najranijeg uzrasta - rekao je Jevtić.

dr Vladimir Jevtić, doktor nauka u oblasti bezbednosti saobraćaja Foto: Kurir Televizija

Kultura bezbednosti i dalje izostaje

Kako navodi, iako kontrole otkrivaju veliki broj saobraćajnih prekršaja, činjenica da mnogi učesnici u saobraćaju i dalje zanemaruju osnovne mere bezbednosti još uvek zabrinjava.

- Podaci iz akcija Ministarstva unutrašnjih poslova pokazuju da se tokom kontrola beleže desetine hiljada prekršaja, veliki broj vozača pod dejstvom alkohola ili narkotika, kao i stotine motociklista koji ne koriste zaštitnu kacigu. Zaštitna kaciga nije stvar izbora, već osnovna mera zaštite. Posledice povreda glave mogu biti katastrofalne, a i dalje imamo veliki broj ljudi koji ignorišu ovu obavezu - kaže on.

Dalje kaže da je sve veća popularnost električnih trotineta otvorila i pitanje bezbednosti njihovih korisnika, zbog čega stručnjaci apeluju na dosledno poštovanje propisa i korišćenje zaštitne opreme.

- Posebnu pažnju bih skrenuo na sve češće korišćenje električnih trotineta, naročito među mladima. Trotineti se ne smeju voziti trotoarom, jer je on namenjen pešacima, i nošenje zaštitne kacige je obavezno. Korisnicima trotineta savetujem da budu što uočljiviji u saobraćaju, da nose svetloodbojni prsluk i da se kreću uz desnu ivicu kolovoza, uz poštovanje svih propisanih pravila - naveo je.

Foto: Profimedia

- Posebno zabrinjava činjenica da se na jednom trotinetu često mogu videti dve ili čak tri osobe, uključujući i decu, što značajno povećava rizik od nezgoda. Dovoljno je da vozač na trenutak skrene pogled na mobilni telefon i posledice mogu biti tragične. Kada dođe do sudara, više nije važno ko je kriv. Bezbednost saobraćaja ostaje jedan od najvećih društvenih izazova i pozivam građane da poštuju osnovna pravila - da vezuju sigurnosni pojas, koriste zaštitnu opremu, decu bezbedno prevode preko pešačkih prelaza i svojim primerom utiču na mlađe generacije - za emisiju "Redakcija", zaključio je Jevtić.

03:43 AUTOMOBIL UDARIO DEVOJČICU (9) U MIRIJEVSKOM BULEVARU! Stručnjak za bezbednost: "Kasno je da govorimo ko je kriv!" Izvor: Kurir televizija

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