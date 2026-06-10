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Kako nezvanično saznajemo, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je više pripadnika Interventne jedinice 92 jer su sprečili procesuiranje Saše Vukovića zvanog Boske za pucnjavu u jednom restoranu na Autokomandi u novembru prošle godine.

Zajedno sa njima uhapšen je i vlasnik lokala, jer je uklanjao tragove pucnjave i lagao policiju da nije bilo pucnjave, već je tvrdio da je došlo samo do kafanske tuče.

Pomenuti događaj navodno se tiče svađe između Bosketa i Miloša Nilovića zvanog Runjo koji se dovodi u vezu sa "škaljarskim klanom" i dobro je poznat organima gonjenja.

Boske je tada posle svađe, kako saznajemo izvadio pištolj u lokalu punom gostiju i zapucao, ali srećom niko nije povređen.

Nakon toga šefovi Intervente jedinice su sprečili da se događaj prijavi nadležnom tužilaštvu i da se izvrši uviđaj.

Podsetimo, Boske je u pritvoru od 14. maja ove godine jer je, kako se sumnja, 12. maja hicima iz pištolja usmrtio Aleksandra Nešovića zvanog Baja, a potom sa pomagačima sakrio njegovo telo, koje je pronađeno naknadno u jednom buretu zakopanom u blizini Jarkovačkog jezera.