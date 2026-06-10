OPTUŽENA DA JE OŠTETILA GRADSKI BUDŽET NIŠA ZA 250 MILIONA EVRA: Počelo suđenje bivšoj gradonačelnici Niša zbog zloupotrebe službenog položaja i spornih javnih
Višem sudu u Nišu održano je pripremno ročište pred početak suđenja bivšoj gradonačelnici Niša Dragani Sotirovski, koja je optužena za zloupotrebu službenog položaja. Ročište je bilo zatvoreno za javnost, a na njemu je bilo predviđeno da odbrana i tužilaštvo iznesu uvodna izlaganja, nakon čega bi trebalo da bude zakazan glavni pretres. Više detalja za Kurir televiziju prenela je novinarka Violeta Milićević.
Optužbe za 250 miliona dinara
Kako je za Kurir televiziju prenela Violeta Milićević, budžet Niša oštećen je za oko 250 miliona dinara prema optužnici.
- Dragani Sotirovski stavlja se na teret zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju. Kako se navodi u optužnici, oštećen je gradski budžet Niša za čak 250 miliona dinara. Koristila je zakon o vanrednim situacijama umesto zakona o javnim nabavkama i tako direktnim pogodbama angažovala firme Vodomonter i SimPUK gradnja. Pominje se i tzv. Swarovski sat, koji je policija pronašla prilikom pretresa stana - navela je Violeta Milićević.
Ona je dodala da se Sotirovski, prema navodima, zajedno sa Štabom za vanredne situacije na čijem je čelu bila, oslanjala na zakon o vanrednim situacijama kako bi zaobišla procedure javnih nabavki i direktno dodeljivala poslove građevinskim firmama koje posluju u Nišu. Takođe je istaknuto da joj se na teret stavlja i da je uplatila sredstva za poslove koji, prema optužnici, nisu bili izvršeni.
Prema njenim rečima, odbrana je najavila opsežnu strategiju i pojavljivanje pred sudom, dok se Sotirovski do sada branila ćutanjem, a očekivalo se da će se danas videti da li će izneti svoju odbranu. Violeta Milićević je navela da se suđenje smatra jednim od najpraćenijih u Srbiji.
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