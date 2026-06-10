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Višem sudu u Nišu održano je pripremno ročište pred početak suđenja bivšoj gradonačelnici Niša Dragani Sotirovski, koja je optužena za zloupotrebu službenog položaja. Ročište je bilo zatvoreno za javnost, a na njemu je bilo predviđeno da odbrana i tužilaštvo iznesu uvodna izlaganja, nakon čega bi trebalo da bude zakazan glavni pretres. Više detalja za Kurir televiziju prenela je novinarka Violeta Milićević.

Počinje suđenje Dragani Sotirovski Foto: Violeta Milićević

Optužbe za 250 miliona dinara

Kako je za Kurir televiziju prenela Violeta Milićević, budžet Niša oštećen je za oko 250 miliona dinara prema optužnici.

- Dragani Sotirovski stavlja se na teret zloupotreba službenog položaja u produženom trajanju. Kako se navodi u optužnici, oštećen je gradski budžet Niša za čak 250 miliona dinara. Koristila je zakon o vanrednim situacijama umesto zakona o javnim nabavkama i tako direktnim pogodbama angažovala firme Vodomonter i SimPUK gradnja. Pominje se i tzv. Swarovski sat, koji je policija pronašla prilikom pretresa stana - navela je Violeta Milićević.

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novinarka Violeta Milićević Foto: Kurir Televizija

Ona je dodala da se Sotirovski, prema navodima, zajedno sa Štabom za vanredne situacije na čijem je čelu bila, oslanjala na zakon o vanrednim situacijama kako bi zaobišla procedure javnih nabavki i direktno dodeljivala poslove građevinskim firmama koje posluju u Nišu. Takođe je istaknuto da joj se na teret stavlja i da je uplatila sredstva za poslove koji, prema optužnici, nisu bili izvršeni.

Prema njenim rečima, odbrana je najavila opsežnu strategiju i pojavljivanje pred sudom, dok se Sotirovski do sada branila ćutanjem, a očekivalo se da će se danas videti da li će izneti svoju odbranu. Violeta Milićević je navela da se suđenje smatra jednim od najpraćenijih u Srbiji.

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OPTUŽBE ZA 250 MILIONA DINARA: Počelo suđenje bivšoj gradonačelnici Niša zbog zloupotrebe službenog položaja i spornih javnih nabavki! Izvor: Kurir televizija

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