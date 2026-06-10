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Roditelji dece ubijene u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" pristigli su u Palatu pravde, a odmah za njima u sud je stigla i Miljana Kecmanović, majka maloletnog ubice. Ona je, kao i do sada, došla u pratnji svojih advokata, gde će danas pred Višim sudom u Beogradu biti održano ročište na kojem su zakazane završne reči u ponovljenom postupku protiv nje i Vladimira Kecmanovića, oca dečaka koji je 3. maja 2023. godine počinio nezapamćen zločin u ovoj školi.

- Miljana Kecmanović sa svojim braniocima stigla je u Palatu pravde tik pred početak suđenja. Današnje ročište predstavlja jednu od najvažnijih faza postupka, jer su predviđene završne reči, nakon čega se očekuje zakazivanje objavljivanja presude - kaže izvor Kurira i dodaje da su na zakazano suđenje došli i roditelji Angeline Aćimović, sestra Dragana Vlahovića, otac Eme Kobiljski, roditelji Andrije Čikića...

Kako je Kurir ranije objavio, Viši sud u Beogradu završio je izvođenje dokaza u ovom postupku, pa se danas očekuje da tužilaštvo, odbrana i optuženi iznesu svoje završne argumente pred donošenje nove presude.

1/4 Vidi galeriju Miljana Kecmanović stigla u Palatu pravde Foto: Ilija Ilić

Nakon iznošenja završnih reči, očekuje se i donošenje presude u relativno kratkom roku - naveo je ranije izvor Kurira.

Prema informacijama do kojih je ranije došao Kurir, završnu reč najpre bi trebalo da iznesu tužioci Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Završnu reč imaće priliku da iznesu i advokati roditelja maloletnog ubice, ali i Miljana i Vladimir Kecmanović ukoliko to budu želeli. Pošto se završe završne reči, sudija će zakazati datum i vreme objavljivanja presude - rekao je sagovornik Kurira.

Podsetimo, Miljana Kecmanović tereti se za zapuštanje i zlostavljanje maloletnog sina, dok se Vladimir Kecmanović, pored toga, tereti i za teško delo protiv opšte sigurnosti. Oboje su tokom postupka negirali navode optužnice.

Prvostepenom presudom, koja je u međuvremenu ukinuta odlukom Apelacionog suda u Beogradu, Vladimir Kecmanović bio je osuđen na 14 i po godina zatvora, dok je Miljana Kecmanović osuđena na tri godine zatvora. Nakon ukidanja presude, naloženo je ponavljanje postupka.

1/17 Vidi galeriju Roditelji ubijene dece stigli na suđenje Kecmanovićima u Palati pravde Foto: Ilija Ilić

Podsetimo, tokom ponovljenog postupka ponovo je saslušan i maloletni ubica, koji je ovog puta u pojedinim delovima promenio svoj raniji iskaz. Za razliku od prethodnog svedočenja, kada je govorio da su na njega uticali pritisci koje je trpeo u porodici, navodeći da je majka od njega zahtevala da bude najbolji, a da ga je otac nazivao psihopatom, tokom novog saslušanja tvrdio je da to ipak nije uticalo na njega da počini zločin.

Prošli put je naveo sve suprotno, govorio je da je majka imala nerealne zahteve i da je stalno tražila od njega da bude najbolji, kao i da ga je otac nazivao psihopatom, ali sada je promenio priču, pokušavajući da brani majku i oca, ističući da takvo njihovo postupanje nije uticalo na njega. Kao razlog te promene naveo je to što je sazreo i porastao - rekao je ranije izvor Kurira.

Prethodno je, podsećamo, u sudnici izjavio da "da otac nije imao pištolje, sigurno ne bi učinio to što je učinio", kao i da je ponašanje njegove majke uticalo na njega, navodeći da je od njega stalno zahtevala najbolje rezultate.