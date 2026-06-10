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Jutros oko 9.50 sati u Barseloni se dogodina nova likvidacija! Kako prenose španski mediji, muškarac je ubijen sa nekoliko hitaca iz vatrenog oružja u Ulici Balmes u Barseloni, u blizini policijske stanice.

Katalonska policija za sada nije saopštila nacionalnosti niti identitet žrtve. Španski mediji, mešutim, navode da se proverava da li je ovo ubistvo povezano sa likvidacijom Maria Đolovića, koja se dodgodila u nedelju u istom gradu.

Telo preminulog je pronađeno na trotoaru, u lokvi krvi i uviđaj je još uvek u toku.

Prema nezvaničnim informacijama, žrtva je pogođena u glavu.