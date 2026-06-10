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Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović zatražio je danas od veća Višeg suda u Beogradu da na maksimalne zatvorske kazne osudi Vladimira i Miljanu Kecmanović, roditelje maloletnog ubice koji je 3. maja 2023. u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja škole, i ranio još petoro učenika i nastavnicu istorije.

U završnoj reči na suđenju pred Višim sudom u Beogradu Stefanović je, kako saznajemo, najpre detaljno obrazložio zahtev tužilaštva i podsetio na težinu zločina koji je počinilo dete, koje ne može krivično da odgovara jer u vreme zločina nije imao 14 godina.

Stefanović je insistirao da je upravo zato zakon i propisao posebnu odgovornost roditelja koji imaju ne samo zakonsku već i moralnu obavezu da vaspitavaju svoje dete i da ga usmeravaju.

Tužilac je ukazao da zapuštenost u vaspitanju kakva se ogleda kod maloletnog ubice nije nastala odjednom već da je posledica dugotrajnog propusta roditeljskog nadzora, emocionalnog razvoja deteta, propusta kontrole njegovog ponašanja i prepoznavanja ozbiljnih upozoravajućih znakova.

1/7 Vidi galeriju Porodice ubijenih i ranjenih iz Ribnikara Foto: Ilija Ilić

- Kecmanovići su propustili da prepoznaju opasnost, da dečaku ograniče pristup oružju i da vrše adekvatan nadzor nad svojim sinom zbog čega je došlo do katastrofalnih posledica - rekao je glavni tužilac tokom izlaganja završne reči.

Naveo je da su se Kecmanovići svojim sinom bavili površno što vidi kao razlog zbog kojeg nisu pravilno i blagovremeno reagovali na očigledne devijacije u njegovim interesovanjima i ponašanju.

- Za Vladimira i Miljanu Kecmanović nema bilo kakvog opravdanja i olakšavajućih okolnosti i da je zbog njihovih propusta došlo do tako teških posledica po sve oštećene, ali i šire društvo i Republiku Srbiju zbog čega bi jedina ispravna, pravedna i zakonika odluka suda bila, da ih osudi na maksimalne kazne - naveo je glavni tužilac.

Istakao je da se svako društvo meri načinom na koji štiti svoju decu i načinom na koji reaguje kada zakaže ta zaštita, zbog čega veruje da će sud isključivo na osnovu prava, činjenica i izvedenih dokaza, doneti odluku koja će potvrditi da postoji odgovornost roditelja za nezapamćen zločin izvršen u osnovnoj školi.

Glavni tužilac Stefanović Foto: Više javno tužilaštvo u Beogradu



Tužilac se posebno osvrnuo i na odbranu Vladimira Kecmanovića, koji sve vreme kategorički negira krivicu za krivična dela za koja se tereti, njegov odnos prema oštećenima i odsustvo bilo kakvog kajanja zbog brojnih propusta u vaspitanju sina i bezbednom čuvanju oružja, kao i ljudskog preispitivanja sopstvenih dela.

- Zbog toga za njega ne postoji nijedna olakšavajuća okolnost prilikom izricanja kazne, dok su otežavajuće okolnosti ostvarene u punom kapacitetu - rekao je tužilac.

Isti stav Stefanović je zauzeo i kada je u pitanju majka maloletnog ubice Miljana Kecmanović, za koju takođe smatra da nema olakšavajućih, već samo otežavajućih okolnosti.

Miljana Kecmanović u Palati pravde Foto: Ilija Ilić

- Ona je otpočetka kategorički negirala svoju krivicu i držanjem, komentarima i neprimerenim dobacivanjima u toku suđenja pokazala u kojoj meri nije svesna sopstvene odgovornosti i u kojoj meri je spremna da zanemari tuđu bol i patnju - osvrnuo se tužilac na odbranu i držanje Miljane Kecmanović pred sudom tokom postupka.

Nakon detaljnog izlaganja završne reči glavni javni tužilac VJT u Beogradu je za Vladimira Kecmanovića predložio maksimalne kazne od 12 godina zatvora zbog krivičnog dela teško dela protiv opšte sigurnosti i tri godine zatvora za krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, odnosno jedinstvenu kaznu od 14 godina i 11 meseci zatvora.

Za Miljanu Kecmanović predložio je kaznu od tri godine zatvora zbog krivičnog dela Zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Pored toga, zatražio je i da sud Kecmanoviću produži pritvor jer bi na slobodi mogao da ponovi krivično delo i jer bi to uznemirilo javnost.

Takođe je tražio i da mu se odlukom suda oduzme svo vatreno oružje koje poseduje.

Za Miljanu Kecmanović tužilac Stefanović je predložio produženje mere zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa sinom koji je počinio masovno ubistvo, jer okolnosti zbog kojih joj je ova mera određena i produžavana nisu izgubile na značaju.

Prethodno se sudu se obratila i postupajuća tužiteljka Sanja Đurić.

U nastavku suđenja završne reči izložiće najpre punomoćnici oštećenih, oštećeni, zatim branioci optuženih i optuženi.

Nakon toga sud će odrediti datum za izricanje druge prvostepene presude, pošto je prvu delimično ukinuo Apelacioni sud i naložio da se suđenje ponovi.