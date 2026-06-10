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Zbog sumnje da su učinili različita krivična dela nakon što je u lokalu "Steak and Wine" na Autokomandi došlo do pucnjave, pripadnici Sektora unutrašnje kontrole MUP, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su komandanta Interventne jedinice 92, Dušana N., pomoćnika komandanta Jugoslava S., kao i vođe interventnog tima Nenada S. i Nikolu K. Lisice na ruke su stavljene i direktoru restorana, Darku Ž.

- Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo Trgovina uticajem u saizvršilaštvu uhapšeni su komandant Interventne jedinice 92 D.N. i pomoćnik komandanta navedene Interventne jedinice J.S. - saopštilo je danas Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Dodaju da su vođe interventnog tima navedene Interventne jedinice N.S. i N.K. uhapšeni zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili po jedno krivično delo Zloupotreba službenog položaja, dok je direktor ugostiteljskog lokala D.Ž. uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.

- Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni na saslušanje - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Foto: Facebook

- Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela Izazivanje opšte opasnosti i Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija krivičnom prijavom je obuhvaćen i S.V. koji se nalazi u pritvoru, a koji mu je određen u drugom predmetu u kojem se tereti za izvršenje krivičnog dela Teško ubistvo - pojašnjavaju iz tužilaštva. Reč je o Saši Vukoviću zvanom Boske.

Za jednim osumnjičenim licem se još traga.

Detalji hapšenja

Postoje osnovi sumnje da su D.N. i J.S. i lice za kojim se traga 5. novembra 2025. godine u periodu između 18 i 19 časova koristeći svoj službeni položaj i stvarni uticaj, posredovali na osumnjičene N.S. i N.K. da ne izvrše službenu radnju koja se mora izvršiti.

- Sumnja se da su, sedeći u istoj kancelariji, od strane NN “šefa” obavešteni da je u ugostiteljskom objektu “Steak and Wine Bar” došlo do tuče, a u toku tuče i do pucanja iz vatrenog oružja, pa su se dogovarali o vršenju uticaja na sebi podređene vođe interventnih timova N.S. I N.K, pozivajući ih na telefon i saopštavajući im koje radnje da ne preduzimaju, odnosno da ne obaveste uviđajnu ekipu, da ne obezbede lice mesta radi vršenja uviđaja, da se ne vrši uviđaj i prikupljanje dokaza za izvršeno krivično delo, da se o događaju ne obavesti nadležno javno tužilaštvo i da se događaj prikaže kao verbalna rasprava i obična kafanska tuča - navodi se u saopštenju.

Kako tvrdi tužilaštvo, nakon toga je, kako se sumnja, D.N. umesto uviđajne ekipe, pozvao načelnika PS Voždovac kojem je saopštio da je u tom lokalu došlo do obične kafanske tuče u kojoj su se dva lica pobila i da ne mora da se radi uviđaj, niti preduzimaju bilo kakve druge policijske radnje, ne govoreći mu da je kritičnom prilikom došlo i do upotrebe vatrenog oružja.

- N.S. i N.K. se sumnjiče da nakon dolaska u ugostiteljski objekat “Steak and Wine Bar”, kao vođe timova Interventne jedinice po službenom nalogu, suprotno Zakonu o policiji, Uredbi o specijalnoj i posebnim jedinicama policije i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta MUP RS, po saznanju da je u tom lokalu došlo do tuče i pucanja iz vatrenog oružja, nisu obavestili uviđajnu ekipu radi izlaska na lice mesta radi vršenja uviđaja, te nisu obavestili nadležnog javnog tužioca o događaju, nisu obezbedili lice mesta radi vršenja uviđaja, nisu uzeli izjave prisutnih građana, očevidaca događaja, nisu popunili obrazac za lica koja su tom prilikom bila legitimisana, nisu evidentirali ovaj događaj, niti su preduzeli druge radnje koje su po zakonu bili dužni da preduzmu - tvrdi tužilaštvo.

Kako dodaju, na taj način su pribavili korist S.V. u vidu nepodnošenja krivične prijave za krivično delo Izazivanje opšte opasnosti i krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a licu sa nadimkom “Runjo” naneli štetu onemogućavanjem da svoja prava, kao oštećeni, ostvari u sudskom postupku.

Pokazao drugu rupu na staklu, obrisao snimke...

- D.V. se sumnjiči da je kao odgovorno lice – direktor ugostiteljskog objekta “Steak and Wine Bar” svesno propustio da prijavi krivično delo za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti, jer nakon tuče i pucnjave iz vatrenog oružja u tom lokalu nije prijavio izvršenje krivičnog dela, iako je istom prisustvovao - navode iz tužilaštva.

Foto: Ilija Ilić

- Takođe, prikrivanjem tragova je pomogao učiniocu krivičnog dela da ne bude otkriven, na taj način što je najpre policijskim službenicima PS Voždovac, koji su izašli na lice mesta, prikazao da rupa na staklu potiče od ranije, a ne od predmetnog događaja i rekao im da u lokalu nije bilo čak ni tuče, već samo verbalne rasprave, iako je prisustvovao kritičnom događaju - navodi se u saopštenju.

Kako dodaju, potom je svojim zaposlenima naložio da očiste lice mesta kako bi sakrio tragove izvršenja krivičnog dela, da bi narednog dana zamenio i staklo koje je oštećeno ispaljenim projektilom, a u periodu do 8. novembra 2025. godine je izvršio brisanje snimaka sa video nadzora iz objekta.

Na zahtev policijskih službenika, istima je potom predao risiver sa obrisanim snimcima, uz potvrdu o privremeno oduzetim predmetima.

S.V. se sumnjiči da je 5. novembra 2025. godine oko 18 časova upotrebom vatrenog oružja, izazvao opasnost za život i telo ljudi, na taj način što je, nakon verbalne rasprave i tuče sa licem sa nadimkom “Runjo”, iz pojasa izvukao pištolj marke “Glok” model 17 pete generacije, za koji nije imao dozvolu za nošenje izdatu od strane nadležnog organa i iz istog pucao u lokalu u kojem se u tom momentu nalazio veći broj gostiju, pri čemu je ispaljeni projektil probio staklo na vratima pomenutog lokala.