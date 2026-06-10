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Španski mediji objavili su fotografiju muškarca za kojim policija traga zbog sumnje da je jutros nešto pre 10 sati u centru Barselone ubio žrtvu, čiji se identitet još uvek utvrđuje. Kako su izjavili očevici zločina, osumnjičeni je s biciklističkom kacigom na glavi prišao s leđa muškarcu i ispalio mu hitac u potiljak.

1/11 Vidi galeriju Telo na ulici u Barseloni Foto: Printscreen/elperiodico.com

- Traga se za muškarcem starim oko 40 godina, u bež polo majici, krupnije građe - prenose mediji. Kako navode, za sada sve ukazuje da je likvidacija bila dobro planirana i naručena.

- Žrtva je hodala prometnom ulicom, u kojoj su brojni kafići. Muškarac mu je prišao, ispalio mu hitac u glavu. Kada je ubijeni pao, zastao je, nanišanio ponovo u njega ali je verovatno shvatio da nema potrebe da ga "overi" jer je već mrtav. Okrenuo se i peške nastavio dalje. U međuvemenu je skinuo kacigu, a pištolj ostavio u kanti za đubre u blizini autobuske stanice, gde je pronađena i kaciga - preneli su izjave očevidaca španski mediji.

Kamere snimile pucača Foto: x/Alt Right España 𝕏

U delu Bareselone u kom se jutros dogodio zločin, trenutno je opsadno stanje. Istražitelji pokušavaju da na osnovu DNK i otisaka prstiju utvrde identitet ubice.

- Još uvek nije poznat identitet, kao ni nacionalnost ubijenog. Proverava se da li su dokumenta koja je imao kod sebe originalna ili falsifikat - navode oni.

Mesto zločina Foto: Printscreen/elperiodico.com

Inače, istražitelji sumnjaju da je ubistvo koje se jutros dogodilo na sred ulice, naočigled brojnih očevidaca, povezano sa likvidacijom Beograđanina Maria Đolovića, koja se dogodila u istom gradu u nedelju.

Podsetimo, katalonska policija, prema prvim rezultatima istrage sumnja da je ubistvo Đolovića povezano sa obračunom kavačkog i škaljarskog klana.