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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, SBPOK, Odeljenja za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, uhapsili su četiri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i falsifikovanje isprave u produženom trajanju.

Akcija hapšenja zbog štampanja lažnih diploma  Foto: MUP Youtube Printscreen, screenshot MUP Srbije

Uhapšeni su organizator organizovane kriminalne grupe B. D. (1974) odgovorno lice srednje škole u Novom Pazaru, kao i pripadnici OKG- I. P. (1961), M. N. (1955) i V. Đ. (1954).

Osumnjičeni su, od oktobra 2025. godine do danas, u ilegalnoj štampariji na teritoriji Beograda izradili više od 120 lažnih, falsifikovanih dokumenata svedočanstva, diploma raznih srednjih, viših i visokih školskih ustanova, uverenja o položenim ispitima, master diplome, a sve u nameri da ih naručioci upotrebe u pravnom saobraćaju kao prave i stečene zakonitim putem.

Hapšenje zbog štampanja lažnih diploma Foto: MUP Srbije

Na ovaj način osumnjičeni su sebi pribavili protivpravnu imovinsku korist od oko 20 miliona dinara.

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Pripadnici MUP-a uhapsili više osoba radi vršenja krivičnih dela i falsifikovanje isprave Izvor: Mup Srbije

Izvršenim pretresima na adresama u Beogradu i Novom Pazaru, pronađeno je više desetina falsifikovanih dokumenata, diploma, uverenja, kao i telefoni, otisci pečata i ilegalna štamparija u Beogradu sa opremom za izradu falsifikovanih dokumenata.

Takođe, pronađeno je i oduzeto 44.550 evra

Kurir.rs

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