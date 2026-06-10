ONA JE U ŠKOLU PONELA KNJIGE, A VAŠ SIN ORUŽJE! NE ZABORAVITE, KRIVI STE! Potresno obraćanje sestre žrtve iz Ribnikara roditeljima ubice! Zakazana presuda!
Emotivno i potresno obraćanje članova porodica ubijenih učenika obeležilo je današnje iznošenje završnih reči pred presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima maloletnika koji je 3. maja 2023. počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", kada je ubijeno devetoro učenika škole i radnik obezbeđenja, a petoro đaka i nastavnica istorije teško ranjeni.
Advokat Stefan Ćorda pročitao je pismo koje je poslala starija sestra ubijene Katarine Martinović u kom se obratila sudu, ali i okrivljenima, prisećajući se poslednjeg jutra koje je provela sa sestrom.
- Kata je moja mlađa sestra, moj ceo svet. Tog jutra bila je srećna i mirna, spakovala je keks da ponese u školu i podeli s drugarima. U školu je ušla živa, izašla je mrtva. Vaš sin je iz kuće izašao sa oružjem. Moja sestra je iz kuće ponela keks i knjige, a vaš sin oružje. Moju sestru ste mi oduzeli, ne zaboravite, krivi ste - napisala je ona obraćajući se optuženima.
Jednako potresne reči u završnom izlaganju dala je i Dragana Anđelković, majka ubijene Mare Anđelković, koja je govorila o poslednjim trenucima pre nego što je saznala da joj je ćerka ubijena.
- Tog dana Mara se spremala za slikanje, zvala je kada je stigla u školu. Posle pola sata pozvao me mlađi sin i rekao da se dešava pucnjava u školi. Ja ga u tom trenutku smirujem, a on mi kaže: "Ne plašim se za sebe, već za Maru". Poslednje viđenje bilo je u mrtvačnici. Sećam se da sam povratila kada sam izašla napolje. Mara je imala šest rana, a jedna od tih bila je u srce. Nije imala šansu da preživi. Ubica je streljao njih desetoro, a nije se ni štrecnuo - rekla je neutešna majka.
Miljana Martinović, majka ubijene Katarine, navela je da oseća potrebu da se obrati sudu i ukaže na značaj odluke koja će biti doneta.
- Nadam se da ćete imati u mislima šta će ova presuda značiti porodicama oštećenih - poručila je sudskom veću.
Nakon iznošenja završnih reči, sudija je saopštio da će presuda u ovom postupku biti izrečena 18. juna.
Podsetimo, u završnoj reči pred presudu, glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović, predložio je sudu da Vladimira i Miljanu Kecmanović osudi na maksimalne kazne po zakonu.