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Emotivno i potresno obraćanje članova porodica ubijenih učenika obeležilo je današnje iznošenje završnih reči pred presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima maloletnika koji je 3. maja 2023. počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", kada je ubijeno devetoro učenika škole i radnik obezbeđenja, a petoro đaka i nastavnica istorije teško ranjeni.

Advokat Stefan Ćorda pročitao je pismo koje je poslala starija sestra ubijene Katarine Martinović u kom se obratila sudu, ali i okrivljenima, prisećajući se poslednjeg jutra koje je provela sa sestrom.

- Kata je moja mlađa sestra, moj ceo svet. Tog jutra bila je srećna i mirna, spakovala je keks da ponese u školu i podeli s drugarima. U školu je ušla živa, izašla je mrtva. Vaš sin je iz kuće izašao sa oružjem. Moja sestra je iz kuće ponela keks i knjige, a vaš sin oružje. Moju sestru ste mi oduzeli, ne zaboravite, krivi ste - napisala je ona obraćajući se optuženima.

1/4 Vidi galeriju "OD SMRTI MOJE SOFIJE JA SAM SAMO MRTAV ČOVEK KOJI HODA" Potresno svedočenje majke devojčice ubijene u "OŠ Vladislav Ribnikar"! Foto: Nenad Kostić, Nemanja Nikolić

Jednako potresne reči u završnom izlaganju dala je i Dragana Anđelković, majka ubijene Mare Anđelković, koja je govorila o poslednjim trenucima pre nego što je saznala da joj je ćerka ubijena.

- Tog dana Mara se spremala za slikanje, zvala je kada je stigla u školu. Posle pola sata pozvao me mlađi sin i rekao da se dešava pucnjava u školi. Ja ga u tom trenutku smirujem, a on mi kaže: "Ne plašim se za sebe, već za Maru". Poslednje viđenje bilo je u mrtvačnici. Sećam se da sam povratila kada sam izašla napolje. Mara je imala šest rana, a jedna od tih bila je u srce. Nije imala šansu da preživi. Ubica je streljao njih desetoro, a nije se ni štrecnuo - rekla je neutešna majka.

Miljana Martinović, majka ubijene Katarine, navela je da oseća potrebu da se obrati sudu i ukaže na značaj odluke koja će biti doneta.

- Nadam se da ćete imati u mislima šta će ova presuda značiti porodicama oštećenih - poručila je sudskom veću.

Nakon iznošenja završnih reči, sudija je saopštio da će presuda u ovom postupku biti izrečena 18. juna.