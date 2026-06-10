OVO SU JEZIVE PORUKE KOJE JE UBICA IZ RIBNIKARA RAZMENJIVAO SA SVOJOM MAJKOM MILJANOM! Slali psovke, uvrede i svađali se: Ode sve u propast, sramotiš nas
Tokom iznošenja završnih reči u postupku protiv Miljane i Vladimira Kecmanovića pred Višim sudom u Beogradu, Nikola Nikodinovoć, jedan od advokata porodica ubijene dece iz Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" izneo je sadržaj poruka koje su, prema njegovim navodima, pronađene tokom veštačenja telefona Miljane Kecmanović i njenog sina.
Kako je istaknuto u sudnici, deo prepiske datira iz 2020. godine, a sadržaj poruka izazvao je burne reakcije svih prisutnih, jer su neke od jezivih poruka poslate nekoliko meseci pre masakra.
Advokat je naveo da je Miljani Kecmanović sin u jednoj poruci napisao: "Mrzim te", a 2022. godine poruka koja je, takođe zaprepastila sve prisutne jeste sadržaj koji je Miljana poslala sinu:"Je*i se, sine".svađe
Prema navodima iznetim tokom završnih reči, iz komunikacije se vidi i da je Miljana sinu zamerala odnos prema mlađoj sestri.
- Zašto imaš potrebu da se tako ponašaš prema sestri? - glasila je jedna od poruka iz 2023. godine koje su danas pročitane pred sudom.
- Ode sve u propast... U školi sam, stvarno nas sramotiš, ja nisam majka koje treba da se stidiš, čak i da sam najgora, tvoja sam majka - još jedna je od poruka koju je majka poslala maloletnom sinu koji je nekoliko meseci kasnije počinio masakr.
Iznošenje ovih detalja usledilo je u okviru obrazlaganja dokaza na koje se pozivaju punomoćnici porodica žrtava, a prema rečima prisutnih, atmosfera u sudnici bila je izuzetno teška dok su poruke čitane naglas.
Podsetimo, postupak se vodi zbog odgovornosti roditelja maloletnog dečaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet učenika i školskog čuvara, dok je više osoba ranio.
Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenad Stefanović, u svojoj završnoj reči, predložio je da Miljana i Vladimir Kecmanović budu osuđeni na maksimalne kazne po zakonu. Sudsko veće izricanje presude zakazalo je za 18. jun.
Tokom završnih reči, advokati porodica žrtava izneli su i nepoznate detalje o ponašanju maloletnog ubice uoči masakra.
Kako je rečeno u sudnici, analizom sadržaja sa telefona, računara i drugih uređaja, utvrđeno je da je maloletnik neposredno pre zločina pristupao eksplicitnim sadržajima na internetu, i to dok se u istoj prostoriji nalazila njegova mlađa sestra. Advokati su istakli da je među sadržajima koje je pregledao bilo i onih koji uključuju ljude i životinje, ocenjujući da takvi podaci dodatno osvetljavaju njegovo ponašanje u periodu koji je prethodio zločinu.
Prema njihovim navodima, svi pomenuti podaci proistekli su iz veštačenja digitalnih uređaja i internet aktivnosti maloletnog ubice, a predstavljeni su kao deo dokaznog materijala tokom postupka protiv Miljane i Vladimira Kecmanovića.
- Vladimir Kecmanović je u kući imao dete na pragu puberteta, morao je da zna i za interesovanje za oružje. Dokazani su propusti u porodici i neadekvatnom odnosu prema detetu. Ja sam sklon verovanju da se dete ne rađa kao zločnac. Da je dete išlo sa ocem na liturgiju umesto u streljanu, ovo se zasigurno ne bi dogodilo - rekao je danas pred sudom i prisutnima punomoćnik ostećenih Goran Petronijević.