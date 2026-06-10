Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske stanice Novi Beograd, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su M. J. (22) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.



Policija je pregledom garaže u Novom Beogradu, u parkiranom vozilu marke "audi" koji koristi osumnjičeni, pronašla tri kese sa oko 2,05 kilograma marihuane i vagicu za precizno merenje.