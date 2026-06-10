U vozilu koje je koristio pronađeno je oko 2,05 kilograma marihuane, vagica za precizno merenje i 43.000 dinara
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OTVORILI "AUDI" I IMALI ŠTA DA VIDE! "Pao" diler na Novom Beogradu: Krio više od 2 kilograma droge, pronađena i vagica: Policija mu pronašla i OVO! (FOTO)
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske stanice Novi Beograd, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su M. J. (22) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija je pregledom garaže u Novom Beogradu, u parkiranom vozilu marke "audi" koji koristi osumnjičeni, pronašla tri kese sa oko 2,05 kilograma marihuane i vagicu za precizno merenje.
Takođe, kod M. J. je pronađen novac u iznosu od 43.000 dinara koji je, kako se sumnja, stečen prodajom narkotika.
Foto: MUP Srbije
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Kurir.rs
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