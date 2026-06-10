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Miljana i Vladimir Kecmanović, roditelji maloletnog ubice iz Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" koji je 3. maja 2023. ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja, i teško ranio još pet učenika i nastavnicu istorije, danas su u svojim završnim rečima pred presudu koja ih očekuje 18. juna, ponovo od sebe pokušali da naprave žrtve. U završnim rečima, na suđenju koje je bilo javno, ponovo su govorili o "svom bolu" i propasti njihove porodice, dok su na samo nekoliko metara od njih sedeli roditelji koji su zauvek izgubili decu u masakru koji je počinio Vladimirov i Miljanin sin.

Vladimir Kecmanović rekao je pred sudom da će "teret tragedije nositi do kraja života", ali je istovremeno insistirao na tome da "on i supruga nisu mogli da predvide šta će njihov sin da učini".

1/4 Vidi galeriju "OD SMRTI MOJE SOFIJE JA SAM SAMO MRTAV ČOVEK KOJI HODA" Potresno svedočenje majke devojčice ubijene u "OŠ Vladislav Ribnikar"! Foto: Nenad Kostić, Nemanja Nikolić

- Prošlo je više od tri godine od tragedije koju je moje dete počinilo. Nosiću teret ove tragedije dok sam živ, ali ja moram još jednom da ponovim da smo bili brižni i pažljivi roditelji, negovali smo ljubav i poštovanje i nije nam jasno kako je to mogao da uradi - govorio je danas Vladimir Kecmanović pokušavajući da ubedi sudsko veće da su bili savršena porodica, tvrdeći da nije bilo nikakvih pokazatelje koji bi ukazivali na ono što će uslediti.

- Ja nisam mogao da znam šta će moj sin da uradi, nisam mogao da znam šta mu je u glavi. Da je bilo ko iz okoline sugerisao, ja bih reagovao. Ovo zovu fenomenom crnog labuda koji nisam mogao da predvidim - naveo je on, ponovo kriveći okolinu i sve druge koji nisu primetili da se sa njegovim sinom nešto događa.

Dodao je i da saoseća sa porodicama ubijenih i povređenih, "ali i da mora da nastavi život zbog ćerke", za koju smatra, kako je istakao, da je takođe žrtva.

Miljana Kecmanović u svom obraćanju pokušala je da objasni zbog čega je tokom postupka uglavnom bila bez vidljivih emocija, govoreći o "ulozi" koju je imala.

Miljana Kecmanović Foto: Stefan Stojanović/ Mondo

- U toku ovog postupka, s obzirom na moju ulogu, trudila sam se da se sa dostojanstvom držim poštujući sud, žrtve i oštećene. Zato sam smatrala da ne treba da moja emocija bude u prvom planu - rekla je ona.

Dodala je da oseća moralnu odgovornost kao majka, ali ne i krivičnu. Potom je, kako i njen suprug, sopstvenu porodicu pokušala da predstavi kao najveće žrtve zločina u Ribnikaru.

- Naravno da ja kao majka osećam moralnu odgovornost za ono što je moje dete uradilo. Sa ovog mesta mogu samo da uputim najiskrenije saosećanje, jer mi smo kuća u večnoj tuzi - navela je Miljana Kecmanović.

Porodice ubijene dece, ovakvo izlaganje roditelja maloletnog ubice, ocenili su kao neiskreno i sračunato na izbegavanje bilo kakve odgovornosti za najveći masakr u istoriji Srbije.

Kako su naveli punomoćnici oštećenih i članovi porodica žrtava, u izlaganjima Kecmanovića ne vide iskreno preuzimanje odgovornosti, već pokušaj da se zločin predstavi kao nešto što oni nisu mogli da spreče. Prema njihovom mišljenju, ni posle više od tri godine nisu čuli jasno priznanje grešaka koje su prethodile masakru, već, kako su naveli, "manipulaciju i traženje krivaca u drugima".

Inače, tokom iznošenja završnih reči, zastupnici oštećenih prvi put su javno otkrili da su maloletni ubica i njegova majka u poruka razmenjivali uvrede i psovke. Jedna od poruka koju su citirali, a koju je majka poslala tada dvanaestogodišnjem sinu, glasila je "je.i se sine".

Takođe, zastupnici su prvi put otkrili i da je noć uoči masakra koji je porodice, ali i celu Srbiju zavio u crno, maloletni ubica gledao pornografske sadržaje, među kojima su oni na kojima su ljudi i životinje, i to sve dok mu je u istoj sobi bila i maloletna sestra.

- Vladimir Kecmanović je u kući imao dete na pragu puberteta, morao je da zna i za interesovanje za oružje. Dokazani su propusti u porodici i neadekvatnom odnosu prema detetu. Ja sam sklon verovanju da se dete ne rađa kao zločnac. Da je dete išlo sa ocem na liturgiju umesto u streljanu, ovo se zasigurno ne bi dogodilo - rekao je danas pred sudom i prisutnima punomoćnik ostećenih Goran Petronijević.