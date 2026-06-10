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Asocijacija novinara Srbije (ANS) zahteva hitno objašnjenje povodom informacije da je na suđenju Vladimiru i Miljani Kecmanović novinarka Žaklina Tatalović unela i koristila mobilni telefon u sudnici, iako su svi ostali novinari, po nalogu suda, telefone predali pre ulaska.

- Ne zanima nas izgovor da li je telefon korišćen za snimanje ili slanje poruka. Činjenica je da je pravilo prekršeno. Postavljamo pitanje: da li za sve novinare važe ista pravila ili postoje povlašćeni kojima je dozvoljeno ono zbog čega bi svi drugi bili sankcionisani? - navodi se u saopštenju i dodaje:

- Ako je tačno da je prekršaj napravljen, očekujemo da se prema svima postupa jednako. U suprotnom, šalje se opasna poruka da u Srbiji postoje novinari prvog i drugog reda. Pred sudom i zakonom ne sme biti privilegovanih.