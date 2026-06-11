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U završnici suđenja Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima maloletnog dečaka koji je 3. maja 2023. godine počinio masovno ubistvo u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", pred sudom su se juče obratili i roditelji nastradale dece, iznoseći potresna svedočenja i poruke o odgovornosti, posledicama i potrebi da se spreče slične tragedije.

Majka ubijene Eme Kobiljski, Nina Kobiljski, poručila je da pred sudom ispunjava svoju roditeljsku dužnost i prema detetu koje je izgubila i prema detetu koje je živo.

1/17 Vidi galeriju Roditelji ubijene dece stigli na suđenje Kecmanovićima u Palati pravde Foto: Ilija Ilić

- Na ovom mestu ispunjavam roditeljsku dužnost i prema mrtvom i prema živom detetu. Naša sudbina je takva da je naš poslednji poklon detetu bila traka za kosu koja je iskorišćena da pokrije ranu od metka na čelu - rekla je ona.

Govoreći o odgovornosti roditelja maloletnog počinioca, Kobiljski je istakla da se zločin ne može posmatrati kao izolovan događaj.

- Moramo da se pitamo kako je moguće da se takva monstruoznost dogodi. Zato se pitamo koja su to dela koja su za posledicu imala tragediju ovolikih razmera. Vladimir i Miljana pokušali su da odbrane neodbranjeno, a o masakru se ne može govoriti kao o izolovanom događaju - navela je.

1/4 Vidi galeriju Miljana Kecmanović stigla u Palatu pravde Foto: Ilija Ilić

Ona je podsetila i na iskaze o ponašanju maloletnog ubice, ističući da je, prema veštačenjima i svedočenjima, pokazivao ozbiljne emocionalne nedostatke.

- Saznali smo da ubica nije u stanju da definiše drugarstvo, sreću, ljubav. Zato ističem da ovo nije borba da se ispravi prošlost, već da se spase budućnost. Kada vidim njihovo mlađe dete koje je tada imalo šest godina kako kleči i gađa u ljudsku siluetu, pitam se ima li moje drugo dete šansu da preživi - rekla je u svom potresnom obraćanju Kobiljski.

Ninela Radičević, majka ubijene Ane Božović, odgovornost za smrt svoje ćerke vidi prvenstveno u roditeljima dečaka koji je izvršio zločin.

- Moje dete nije ubio njihov sin, već Vladimir i Miljana Kecmanović svojim ponašanjem i odgajanjem - poručila je Radičević koja se juče prvi put pojavila u sudu.

Snažno svedočenje pred sudom iznela je i Suzana Čikić, majka ubijenog Andrije, koja je govorila o porodičnim odnosima u domu Kecmanovića i njihovom odnosu prema sinu, o čemu svedoče i jezive poruke koje je Miljana razmenjivala sa sinom, o čemu možete pročitati u našem odvojenom tekstu.

- U porodici Kecmanovića nije bilo komunikacije, osim da im govore šta treba da se uradi, da oslobode kupatilo i slično. Majka ubice je i danas pokazala koliko ne poznaje svog sina. Rekla je da je njen sin izlazio sa drugom decom i to jeste tačno, ali ona ne zna da li je njen sin imao bilo kakvu prijateljsku relaciju prema našoj deci - navela je Čikić.

Ona je podsetila i na iskaz maloletnog ubice tokom postupka.

- Kada sam ga ja pitala tokom svedočenja, maloletni ubica je rekao da su mu tri drugara dolazila, oni su govorili da im je on najbolji drug, dok su oni za njega, kako je rekao, bili "ništa posebno" - rekla je.

Čikić je navela i da je tokom iznošenja dokaza doživela neprijatnost od Miljane Kecmanović.

Miljana Kecmanović Foto: Ilija Ilić

- Dok sam iznosila dokaze pred sudom, Miljana mi se obratila rečima "sram te bilo". Deca su sledila taj model. Zbog toga što su oni grubo zanemarivali svog sina, ja nemam svog jedinog sina. Naš život je zgažen - rekla je ona.

Prema njenim rečima, presuda u ovom postupku imaće značaj i van same sudnice.

- Nasilje u školama je u porastu, zato je važno da se osude, jer će to biti poruka svim roditeljima koji se svojom decom ne bave - zaključila je Čikić.

Podsetimo, postupak se vodi zbog odgovornosti roditelja maloletnog dečaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet učenika i školskog čuvara, dok je više osoba ranio.