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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici, uhapsili su D. R. (38) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pregledom vozila kojim je osumnjičeni upravljao, na teritoriji Sremske Mitrovice, policija je pronašla oko kilogram materije za koju se sumnja da je opojna droga hašiš, saopštio je MUP.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u nadležno tužilaštvo.

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