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U jeku pandemije korona virusa pripadnici kavačkog klana su uspeli da istovare dva puta po dve i po tone kokaina na evropsko tlo, a onda na Skaju međusobno prepričavali ko je bio zadužen za tu isporuku, pominjući ćelije Balkanskog narko-katela od Pljevalja do kotorskog naselja Kavač.

O tome su početkom 2020. godine, preko nekada zaštićene telefonske aplikacije, razgovarali begunci Filip Zindović Kljajević i Dražen Milović.

Pljevljak i Trebinjac mesecima dogovaraju krčmljenje skupocenog belog praha, cenama kokaina u evropskim državama, načinu na koji će se dostaviti droga.

Nakon što Milović 10. januara te godine pita za cenu kokaina, Zindović mu prvobitno objašnjava da je sve niža, a potom jadikuje što pljevaljska ćelija kartela osam meseci ne uspeva da realizuje taj posao - da iz Južne Amerike drogu prebaci u Evropu.

Objašnjavajući bliskom rođaku kavčanina sa policijskom značkom Ljuba Milovića kako funkcioniše koja karika u krijumčarskom lancu, navodi da cenu pravi kada preuzima robu na "starom kontinentu".

Ljubo Milović Foto: Screenshot/Libertas/SKY aplikacija

"Sad kad dođe nešto meni pravićemo cijene. Sad da imam robe, recimo, ili da sam preuzeo prodaju na 29 plus 1.500 prevoz, tamo bi me izlazila 30.500. Ispod toga ne može nikog izać tamo da je pošalje, to znam", piše on.

Frizer iz Trebinja piše mu da su neki "kupili" po 30.000 evra kilogram droge, a Zindovića Kljajevića zanima količina kokaina koji im je prodat po toj ceni.

"30 bi moglo na 30 tamo da me izađe da imam sad robu po ovim cijenama. Jer na tu količinu transport bude 1h plafon", piše on i dodaje da "mora proraditi".

Sa Milovićem tada deli i svoje planove:

"Ako ovi iz Pljevalja istovare nešto u naredne 10 dana, a oće valjda, ja ću 50 uzeti na prvu cijenu da šaljem. Možda i 100, i onda lagano šaljem".

Trebinjac, međutim, sagovornika obaveštava da su Pljevljaci ipak imali neku uspešnu isporuku, što ovaj negira.

"Nisu od maja brate. Golf pečat zadnji. Na 22 sam ga uzimao ja tada od njih. Neke mekše malo na 21.500", piše on.

Milović piše da je u međuvremenu stizala "roba" iz Kolumbije, pa Pljevljak ponovo pojašnjava:

"Jes bila je kolumbija - Golf pečat zadnji. Prije toga Chapo i LA bili, a to su kavači istovarili, nisu Pljevljaci. 4C. Nije je puno bilo. Golf su 2 i po tone izašle, to je kraj maja neđe bilo 4C-a isto, ali nisu oni istovarili. Šta PV istovare to ja pomažem oko posla iz luke do smještanja. Tako da znam da nisu. A ako je neko, kao jedan Dalton iz Pljevalja ili neki ti poslao, uzeli od ovih. Pa on nije PV. On čuva Zvicerovu ženu. On je kavač, samo je iz PV. Mislim, jeste iz PV ali nema ništa sa... ekipom od Darka", piše on.

Nakon što Trebinjac ponavlja da su Pljevljaci i u tih nekoliko meseci imali isporuke, Zindović opet objašnjava da je to pojedinac koji nema veze sa klanom iz grada pod Golubinjom.

"Znam ja to, ali ti kažem kako je u PV stanje. Ja u PV sve znam i sa njima radim, kod njih sam ovamo đe sam."

Tada i objašnjava da je Dalton, za kog navode da je telohranitelj Tamare Zvicer, dobar momak i da ga cene i u Pljevljima, ali da nije u kriminalnom poslu sa tom ekipom.

Radoje i Tamara Zvicer Foto: Privatna Arhiva

Prepričava i da se Pljevljaci uglavnom paze, da nekada rade skupa sa ekipom kavčana, ali i da obe ćelije rade same za sebe.

Pojašnjava i da je poslednja isporuka stigla u zelenom balonu, da ima fotografiju u starom telefonu, ali i da su zbog "zastoja" sa izmenom režima zbog kovida obje ekipe u minusu.

"Dug period ništa prošlo nije. A ovi iz PV samo kirija u Holandiju imaju mjesečno 45.000 za štek stanove i za hale. Kad se istovara roba đe sve to stoji", piše on.

Žali se i da su isporuke padale, a da je istu sudbinu umalo doživela i poslednja.

"Možda kad dođe u Hol sledeća neka ja uzmem prodaju, jer imam 2 stana, kurire što plaćam i kupce, nevezano i za PV ili bilo koga, mada nisam do sad preuzimao preko 100 kg odjednom", piše on.

Tada pominju i izvesnog Lakijevog brata, pa Zindović piše:

"A dobra je to para. Evo 500 kg ode za 7 dana, dato na 28 sve, prodali na 30. To je milion. Ali vazda i kiksa. I 100 kg dog. završim, vazda se desi da mi neko 2 ne plati, 5 mi kasni ili pane 2-3. I onda nikad od 100 h čistih posle troškova stana i kurira, ne uzmem ni 20-30 h", piše on.

Miloviću se žali i kako je kiksao u junu 2019. godine.

"Poslah momku 5 kg za Hamburg, on dao nekim Pazarcima oni mu pobjegli sa robom. Još mi pare dao nije, nešto preko pola. Ne mogu mu život uzet, jer nema da ih da, a da naplaćujem i jurim ko je njega zajebao - ne mogu isto", piše on.

Pojašnjava i da ga je taj posao koštao 120.000 evra, da je zarada trebalo da mu bude 20.000 evra, a da je tek 80.000 evra izvukao...

Ko je sve u klanu

Trebinjski frizer deo je narko-ekipe okupljene oko Vukašina Vojinovića i jednog od vođa takozvanog Grand klana Aleksandra Mijajlovića.

Do tih dokaza došli su istražitelji iz Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore (SDT) i Specijalnog policijskog odeljenja (SPO), koji tragaju za Milovićem.

Taj bliski rođak odbeglog policajca Ljuba Milovića, već je obuhvaćen optužbama SDT-a protiv tzv. policijskog narko-kartela.

Trebinjac, koji je na Skaju pisao sakriven iza nadimka Britva, prema sumnjama SDT-a, kokain je kupovao od Dejana Bulatovića, koji je minulog vikenda lišen slobode u akciji specijalnih tužilaca i SPO-a.

Osim Bulatovića, službenici SPO-a tog dana slobode su lišili i Radomana Vintolma.

Prethodno, policajci kojima rukovodi Predrag Šuković, pretresli su stanove i imovinu koju koriste osumnjičeni i sprovodili hitne dokazne radnje.

Terete ih za stvaranje kriminalne organizacije i šverc kokaina.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, Vintolm je učestvovao u međunarodnom švercu tone kokaina iz Južne Amerike u jednu evropsku luku, dok se Bulatović sumnjiči da je u Crnoj Gori "na malo" preprodavao kokain.

Sumnje policije su da je odbegli Dražen Milović od okrivljenog Bulatovića u više navrata kupovao po kilogram kokaina, koji je kasnije prenosio ka Bosni i Hercegovini.

Šverc više od tone kokaina, u kom je, kako se sumnja, učestvovao Vintolm, početkom 2021. godine organizovao je narko-klan okupljen oko odbeglog policajca Ljuba Milovića i optuženog Milete Ojdanića.

Međutim, u martu 2021. godine belgijske vlasti u luci Antverpen bile su brže od vojnika te ćelije Balkanskog narko-kartela pa su, među vrećama i paletama kukuruza, pronašle i zaplenile 1.044,71 kilogram kokaina.

Foto: Belgian Federal Police

Spisi SDT-a pokazuju da se ta krimi-ekipa na različite načine dovijala da iz Južne Amerike prošvercuje kokain na tlo "starog kontinenta".

SDT tereti Milovića i Ojdanića da su od 2019. godine, na organizovan način i na međunarodnom nivou, krijumčarili velike količine kokaina.

Prema tužilačkim podacima, članovi te kriminalne grupe osim Vojinovića (55) i Mijajlovića (56), bili su Filip Zindović Kljajević (37), Vuk Banićević (45), Vlado Banićević (44), Nebojša Bugarin (46), Radoje Zvicer (44), Božidar Jabučanin (49), Milan Popović (43) i Vladimir Bajčeta (46).

Istražitelji tvrde da je kriminalna organizacija Milovića i Ojdanića delovala na teritoriji Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Ekvadora, Holandije, Belgije, Nemačke, Turske, kao i drugih država Evrope i Južne Amerike.

Prema tvrdnjama specijalnih tužilaca, pripadnici te krimi-ekipe bili su i optuženi članovi policijskog narko-kartela Ivan Stamatović, Marko Novaković, Miloš Mišurović, Aleksandar Keković, Vladimir Bajčeta, Goran Stojanović, Dražen Milović, Ivan Nikolić, Tihomir Adžić, Dejan Knežević, Milo Božović, Bojan Ojdanić, Radovan Perović i više NN lica.

Rusi kopaju kokain u parkovima

Milović, koji je po po poternici crnogorskih istražnih organa sredinom 2023. godine hapšen u Moskvi, sa Zindovićem je raspravljao i o švercu kokaina u Rusiji.

"Uh, Rusija je za*ebana. Rekao mi je drug to nešto kako to ide. To je svima smiješno bilo, ali neđe uzeše pare na to", piše Zindović.

Trebinjac objašnjava kako u toj državi funkcioniše primopredaja - ostave kokain i koordinate...