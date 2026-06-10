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Pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu danas je saslušan komandant Interventne jedinice 92 Dežurne službe Policijske uprave za grad Beograd Dušan N. i vođa interventnog tima Nikola K. zbog sumnje da su izvršili različita krivična dela, nakon što je u ugostiteljskom lokalu "Steak and Wine Bar" u prisustvu brojnih gostiju došto do upotrebe vatrenog oružja 5. novembra 2025. godine.

Osumnjičeni su negirali izvršenje krivičnih dela koja im se stavljaju na teret i izneli su svoje odbrane.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da obojici osumnjičenih odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i da ne ni ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Dušan N. se tereti za izvršenje krivičnog dela Trgovina uticajem, a Nikola K. za krivično delo Zloupotreba službenog položaja.

Foto: Facebook

Podsećamo, zbog sumnje da su učinili različita krivična dela nakon što je u lokalu "Steak and Wine" na Autokomandi došlo do pucnjave, pripadnici Sektora unutrašnje kontrole MUP, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su komandanta Interventne jedinice 92, Dušana N., pomoćnika komandanta Jugoslava S., kao i vođe interventnog tima Nenada S. i Nikolu K. Lisice na ruke su stavljene i direktoru restorana, Darku Ž.

Kako je Kurir pisao, vođe interventnog tima navedene Interventne jedinice N.S. i N.K. uhapšeni su zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili po jedno krivično delo Zloupotreba službenog položaja, dok je direktor ugostiteljskog lokala D.Ž. uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.