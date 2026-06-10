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Na magistralnom putu kod Nove Varoši 8. maja došlo je do teške saobraćajne nezgode, kada je vozač putničkog automobila izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo sa puta i upao u dvorište porodične kuće.

Sada se pojavio snimak nesreće.

- Samo pukom srećom izbegnuta je tragedija, sve se dogodilo u naseljenom delu grada. Prema nezvaničnim saznanjima, do nezgode je navodno došlo nakon što su se dva vozača kretala velikom brzinom, odnosno trkala vozilima magistralom, usled čega je jedan od njih najverovatnije izgubio kontrolu nad automobilom - rekao je tada za RINU jedan od očevidaca.

Tragedija izbegnuta za dlaku Vozač izgubio kontrolu i zakucao se u kuću, meštani - 08.05.2026.jpg
Foto: RINA

Automobil je od siline udara probio ogradu dvorišta, a potom udario direktno u kuću, pričinivši značajnu materijalnu štetu. Pravo je čudo da u nezgodi nije bilo teže povređenih lica.

Prema nezvaničnim saznanjima, do nezgode je navodno došlo nakon što su se dva vozača velikom brzinom kretala magistralom, odnosno trkala vozilima, usled čega je jedan od njih najverovatnije izgubio kontrolu nad automobilom.

Kurir.rs/192

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