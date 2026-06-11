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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, SBPOK, Odeljenja za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, juče su uhapsili četiri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i falsifikovanje isprave u produženom trajanju.

Uhapšeni su organizator organizovane kriminalne grupe B. D. (1974) odgovorno lice srednje škole u Novom Pazaru, kao i pripadnici OKG- I. P. (1961), M. N. (1955) i V. Đ. (1954).

Osumnjičeni su, od oktobra 2025. godine do juče, u ilegalnoj štampariji na teritoriji Beograda izradili više od 120 lažnih, falsifikovanih dokumenata svedočanstva, diploma raznih srednjih, viših i visokih školskih ustanova, uverenja o položenim ispitima, master diplome, a sve u nameri da ih naručioci upotrebe u pravnom saobraćaju kao prave i stečene zakonitim putem.

Ko je kupovao lažne kvalifikacije i kako je otkrivena ilegalna štamparija, za emisiju "Redakcija", govorio je Radiša Roskić, advokat i nekadašnji načelnik u BIA.

- Ono što je pre svega interesantno jeste da se, po mom sećanju, organizovani kriminal do sada nije odnosio na falsifikate ove vrste. To pokazuje da postoji interesovanje na tržištu za ovakvim falsifikovanim dokumentima. Reč je o krivičnom delu falsifikovanja isprava, za koje je u osnovnom obliku zaprećena kazna do tri godine zatvora, dok u težim oblicima može iznositi i do pet godina. Međutim, prema informacijama koje su objavljene u medijima, ovde je reč o organizovanoj kriminalnoj grupi, pa će se sasvim sigurno razmatrati i krivično delo udruživanja radi vršenja krivičnih dela - rekao je Roskić.

Radiša Roskić, advokat i nekadašnji načelnik u BIA Foto: Kurir Televizija

Tržište koje podstiče nezakonite radnje

Dodao je da bi zbog toga predmet mogao da bude u nadležnosti Tužilaštva za organizovani kriminal, kao i posebnog odeljenja nadležnog višeg suda.

- Činjenica da je tokom pretresa pronađena velika količina gotovog novca ukazuje da će istraga morati da utvrdi gde su sve završile falsifikovane diplome, potvrde i uverenja, odnosno da li su već iskorišćeni u pravnom prometu. To nas ponovo vraća na početak priče - očigledno postoji tržište koje zahteva ovakve falsifikate. Organizovane kriminalne grupe su do sada gotovo bez izuzetka bile usmerene na falsifikovanje novca - naveo je.

Na pitanje da li će odgovarati i oni koji su kupovali lažne diplome, kao i koliko je opasno da takve osobe obavljaju poslove za koje nisu kvalifikovane, Roskić je podsetio na jedan slučaj iz inostranstva.

- Kanadska policija je svojevremeno pokrenula istragu protiv osobe koja je čak 17 godina obavljala posao pilota u civilnom vazdušnom saobraćaju, a da pritom nije posedovala odgovarajuću licencu. To pokazuje koliko ozbiljne posledice mogu nastati kada se koriste falsifikovane isprave - rekao je on.

Foto: MUP Srbije

- Svako ko sačini lažni dokument, ali i onaj ko ga koristi i pusti u pravni promet, snosi odgovarajuću krivičnu odgovornost. Koliko će istraga uspeti da identifikuje konkretna lica, škole i ustanove u kojima su takvi dokumenti korišćeni, ostaje da se vidi. To će biti jedan od ključnih zadataka nadležnih organa - za emisiju "Redakcija", zaključio je Roskić.

04:03 PALA MREŽA ZA PROIZVODNJU LAŽNIH DIPLOMA! Advokat Roskić o razbijenoj ilegalnoj štampariji: "Svako ko koristi lažni dokument snosi krivičnu odgovornost" Izvor: Kurir televizija

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Kurir.rs