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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče oko 17 časova na mostu Gazela, život je izgubio šezdesetosmogodišnji Milan Lj.

Prema inicijalnim informacijama, do udesa je došlo kada je Milan, upravljajući automobilom marke "honda civik", silovito otpozadi udario u vozilo "folksvagen pasat", za čijim je volanom bio D. A. (43). Kako se nezvanično saznaje, sumnja se da je vozaču "honde" najpre pozlilo u toku vožnje, nakon čega je izgubio kontrolu nad automobilom i zakucao se u vozilo ispred sebe.

Lekari se borili za njegov život

Od siline udarca, Milan je zadobio teške povrede i u veoma lošem stanju je kolima Hitne pomoći hitno prevezen u bolnicu. Nažalost, uprkos lavovskoj borbi lekara, nesrećni čovek je ubrzo po prijemu podlegao povredama. Obdukcija će utvrditi da li je uzrok smrti trauma zadobijena u sudaru ili iznenadni zdravstveni problem koji je doveo do udesa.

Alkotest i tehnički pregled

O celom slučaju odmah je obavešteno nadležno javno tužilaštvo koje rukovodi istragom.

Prema nezvaničnim informacijama, vozač "pasata" D. A. podvrgnut je alkotestiranju na licu mesta i utvrđeno je da nije imao alkohola u krvi.

Po nalogu tužilaštva, oba automobila su privremeno oduzeta i biće upućena na vanredni tehnički pregled kako bi se ispitale sve okolnosti i detalji ove tragedije. Saobraćaj na Gazeli je u vreme uviđaja bio otežan.